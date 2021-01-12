Дуров призвал отказываться от iOS в пользу Android

По мнению создателя мессенджера Тelegram Павла Дурова, существование Apple и Google представляет "гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter", но Apple более опасна, так как может ограничить, какие приложения используют клиенты.

Дуров: Apple является более опасным из двух, потому что она может полностью ограничить, какие приложения вы используете Фото: durov / Instagram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказываться от iOS в пользу Android после того, как популярную среди сторонников президента США Дональда Трампа социальную сеть Parler решили удалить из App Store.

Общаясь с пользователями группы Durov's Chat в Telegram, он написал 9 января, что существование дуополии Apple и Google представляет "гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter".

"Apple является более опасным из двух, потому что она может полностью ограничить, какие приложения вы используете, в то время как на Android вы можете самостоятельно установить приложения как APK-файлы. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это наименьшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации", – заявил Дуров.

Компания Apple 9 января, после того, как Google накануне удалила Parler из магазина приложений Play Market, поручила соцсети ввести модерацию, предупредив, что удалит Parler через 24 часа, если это не будет сделано, писало издание BuzzFeed News.

К утру 9 января соцсеть была на первом месте по скачиванию в App Store (по данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников Трампа установили его после того, как Twitter начал удалять посты Трампа).

10 января приложение удалили из App Store. Следом за Apple решение удалить соцсеть со своей платформы приняли решение в Amazon. Компании объясняли, что Parler недостаточно контролирует сообщения пользователей, допуская призывы к насилию и совершению преступлений.