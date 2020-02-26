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Экс-глава французской разведки будет работать на пропагандистском канале RT

Бывший глава Службы внешней разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим 13-минутной программы на пропагандистском канале RT, которая будет рассказывать о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке".

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Ален Жюйе известен своей прокремлевской позицией и называл отравление Скрипалей "англосаксонской манипуляцией"
Ален Жюйе известен своей прокремлевской позицией и называл отравление Скрипалей "англосаксонской манипуляцией"
Фото: EPA

Бывший глава Службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на пропагандистском телеканале RT France программу о геополитике. Об этом в понедельник сообщила глава RT France Ксения Федорова в своем коммюнике, пишет RFI.

Жюйе будет вести 13-минутную программу под названием La Source ("Источник"), которая будет выходить в эфир два раза в месяц. 

Речь в программе пойдет о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке". Первый выпуск намечен на март.

Как пишет RFI, Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций. Например, в интервью YouTube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам.

Кроме того, Жюйе в интервью RT выступил за российскую интервенцию в Сирии.

В мае 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон обвинил RT и Sputnik в распространении фейковых новостей о президентской кампании во Франции и запретил аккредитацию журналистов RT на мероприятия Елисейского дворца. Аккредитацию RT восстановили в ноябре 2018 года.

28 июня 2018 года Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции вынес RT France предупреждение за сюжет российского пропагандистского вещателя о событиях в Сирии. По мнению французского регулятора, сюжет содержал неточный перевод слов очевидцев, кроме того, в репортаже отсутствовала альтернативная точка зрения.

Теги: Россия, Франция, Russia Today, Ален Жюйе
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