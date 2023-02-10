Экс-губернатора Хабаровского края РФ Фургала приговорили к 22 годам колонии

Решение суда основывается на вердикте коллег присяжных, которые 3 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения. Согласно решению суда, наказание Фургал должен отбывать в колонии строгого режима.

Также были объявлены приговоры другим фигурантам дела. Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей – 17 лет колонии, а экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров – 9,5 года колонии.

При этом суд исключил из приговора Фургалу и Карепову эпизоды с незаконным приобретением оружия в связи с истечением срока давности. Подсудимым также было засчитано в срок время их содержания под стражей.

"Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно... Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?" – цитирует слова Фургала после приговора Sota.