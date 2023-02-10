Экс-губернатора Хабаровского края РФ Фургала приговорили к 22 годам колонии

Решение суда основывается на вердикте коллег присяжных, которые 3 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения. Согласно решению суда, наказание Фургал должен отбывать в колонии строгого режима.
Также были объявлены приговоры другим фигурантам дела. Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей – 17 лет колонии, а экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров – 9,5 года колонии.
При этом суд исключил из приговора Фургалу и Карепову эпизоды с незаконным приобретением оружия в связи с истечением срока давности. Подсудимым также было засчитано в срок время их содержания под стражей.
"Ваша честь, приговор понятен, не понятно только одно... Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?" – цитирует слова Фургала после приговора Sota.
Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и убийств предпринимателя Евгения Зори и милиционера Олега Булатова в 2004–2005 годах. Фургалу официально предъявили обвинения, но он их категорически отвергает.
В деле также фигурируют еще трое подозреваемых. Как пишет "Медуза", Карепова следствие считает посредником в организации убийств, Палеева – исполнителем убийств Зори и Булатова, Кадырова – исполнителем покушения на убийство Смольского.
После того как Следственный комитет Российской Федерации задержал Фургала утром 9 июля 2021 года, в Хабаровске начались акции протеста.
Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".