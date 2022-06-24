Экс-вице-премьер РФ Полторанин: У России всего 15% нормальной территории, остальная – под вечной мерзлотой и болотами

В российских городах до сих пор есть бараки, отметил Полторанин Фото: ЕРА

"У нас 65% территории находятся под вечной мерзлотой. И 20% территории – под болотами. У нас всего 15% нормальной территории, и ту загадили. Отдали китайцам часть, они получают по пять урожаев, убивая почву, которая становится стеклянной, нужно ее потом откачивать", – сказал Полторанин.

По его словам, в России также "загаживаются" города.

"У нас до сих пор везде бараки стоят по городам, дорог нет даже в Волгоградской области. Ну не занимается никто страной", – объяснил Полторанин.

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