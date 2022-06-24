"У нас 65% территории находятся под вечной мерзлотой. И 20% территории – под болотами. У нас всего 15% нормальной территории, и ту загадили. Отдали китайцам часть, они получают по пять урожаев, убивая почву, которая становится стеклянной, нужно ее потом откачивать", – сказал Полторанин.
По его словам, в России также "загаживаются" города.
"У нас до сих пор везде бараки стоят по городам, дорог нет даже в Волгоградской области. Ну не занимается никто страной", – объяснил Полторанин.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², при этом она ведет захватнические войны и пытается оккупировать дополнительные территории. Население РФ – более 140 млн человек.