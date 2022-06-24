Экс-вице-премьер РФ Полторанин: У Путина политическая кессонная болезнь

"Все говорят – вот Путин скоро помрет. Да не помрет он, еще вас переживет. Он же следит за своим здоровьем. Но у него политическая кессонная болезнь. Как и у многих руководителей. У них закипает не кровь, а мозги. Когда это происходит, им кажется, что они боги. И они заражают этой болезнью людей вокруг себя, как COVID", – сказал Полторанин.

По его словам, высшие должности в РФ занимают люди, которые этого недостойны.

"Посмотрите на политическую элиту России – это же сумасшествие какое-то. Один за другим: "Давайте лишим независимости Литву", "Нет, давайте Латвию", "Нет, давайте ударим по Финляндии" и так далее. Они знают, что их никто не одернет. Было бы в РФ нормальное общество – они и во власть не прошли бы. Это же отрицательный отбор. На высшие ступени поднялось самое барахло", – подчеркнул Полторанин.

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