Экс-вице-премьер РФ Полторанин: У Путина политическая кессонная болезнь

"Все говорят – вот Путин скоро помрет. Да не помрет он, еще вас переживет. Он же следит за своим здоровьем. Но у него политическая кессонная болезнь. Как и у многих руководителей. У них закипает не кровь, а мозги. Когда это происходит, им кажется, что они боги. И они заражают этой болезнью людей вокруг себя, как COVID", – сказал Полторанин.
По его словам, высшие должности в РФ занимают люди, которые этого недостойны.
"Посмотрите на политическую элиту России – это же сумасшествие какое-то. Один за другим: "Давайте лишим независимости Литву", "Нет, давайте Латвию", "Нет, давайте ударим по Финляндии" и так далее. Они знают, что их никто не одернет. Было бы в РФ нормальное общество – они и во власть не прошли бы. Это же отрицательный отбор. На высшие ступени поднялось самое барахло", – подчеркнул Полторанин.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.