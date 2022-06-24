Экс-вице-премьер РФ Полторанин: В России все молятся богу наживы и разврата. В школах нет туалетов, а они в храмах лифты для попов строят

Полторанин о России: Партии у нас – это не партии, это у нас бизнес Скриншот: Миронов Де-Факто / YouTube

"Все бизнесом занимаются, все деньги... Кто-то говорит, что мы христиане, кто-то говорит, что мы мусульмане. Нет у нас таких в России, у нас все молятся одному богу – Мамоне. Это бог наживы, бог разврата и так далее. И партии у нас – это не партии, это у нас бизнес", – сказал Полторанин.

По его словам, это касается и правящей партии "Единая Россия", и лидера фракции КПРФ в Государственной думе Геннадия Зюганова.

"У церкви – свой бизнес. Вы думаете, они верят богу, молятся ему? Тоже – Мамоне. [...] Вон у нас в школах нет туалетов, в школах нет умывальников, в школах холодно, а они в этих храмах сейчас строят лифты для попов, чтобы те – животы сейчас у всех большие – не поднимались по лестницам", – объяснил Полторанин.

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