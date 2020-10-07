Экс-вице-президент Мальдив, избежавший тюрьмы за покушение на президента, признан виновным в коррупции

Суд на Мальдивах приговорил бывшего вице-президента Ахмеда Адиба к 20 годам тюрьмы за нарушения при сдаче островов в аренду для развития отельного бизнеса. Пять лет назад Адиба обвиняли в попытке убить главу государства Абдуллу Ямина.

5 октября уголовный суд в Мале приговорил бывшего вице-президента Мальдивских Островов Ахмеда Адиба к 20 годам тюремного заключения и оштрафовал его на $129 892 после того, как он признал себя виновным в коррупции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Адиба обвиняли в растрате, отмывании денег и злоупотреблении государственной властью, он заключил сделку о признании вины.

Речь шла о сдаче в аренду тропических островов для развития отельного бизнеса. Согласно данным правительственной комиссии по возвращению активов, острова были переданы арендаторам по ценам ниже рыночных, в результате бюджет потерял почти $259 млн.

В октябре 2015 года Адиб был арестован по подозрению в подготовке покушения на президента Абдуллу Ямина. В результате взрыва на катере жена, помощник и охранник Ямина были ранены, сам глава государства не пострадал. Вице-президента приговорили к 15 годам тюрьмы, но в 2018 году вердикт пересмотрели и сняли все обвинения.

В 2019 году политик, против которого возбудили дело о коррупции, пытался бежать в Индию, однако власти этой страны отвергли его прошение о политическом убежище, писало Reuters.

Мальдивская Республика – государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, к югу от Индии.