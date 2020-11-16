Эрдоган считает, что на Кипре должны быть два государства

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что на Кипре существуют "два отдельных народа" и "две отдельные демократические системы".

Эрдоган нанес визит на Кипр в связи с годовщиной создания ТРСК Фото: ЕРА

15 ноября в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости существования на острове "двух государств". Об этом 15 ноября сообщило издание POLITICO Europe.

Эрдоган считает, что на сегодняшний день на Кипре существуют "два отдельных народа" и "две отдельные демократические системы".

Турецкое государственное агентство "Анадолу" объясняет, что визит на север Кипра Эрдоган нанес по случаю 37-й годовщины "основания страны".

Недавно избранный глава Северного Кипра Эрсин Татар отметил, что "ТРСК продолжает укрепляться на глазах у всего мира" и может получать поддержку от Турции "на любые нужды".

С 1974 года Кипр разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.