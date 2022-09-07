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ЕС и США с марта увеличили закупку российских алюминия и никеля, которые не попали под санкции – СМИ

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Общая стоимость металлов, купленных США и ЕС с марта по июнь, составила $1,98 млрд
Общая стоимость металлов, купленных США и ЕС с марта по июнь, составила $1,98 млрд
Фото: ЕРА

Несмотря на санкции и осложнившуюся ситуацию с началом войны в Украине, США и страны Европейского союза значительно увеличили покупку металла в России, об этом 7 сентября сообщило Reuters.

По информации торговой базы данных United Nations Comtrade, с марта по июнь импорт алюминия и никеля из РФ увеличился на 70%, пишет агентство.

Общая стоимость металлов, купленных США и ЕС в этот период, составила $1,98 млрд.

Хотя перечень санкционных ограничений коснулся многих лиц, предприятий и товаров,  промышленные  металлы в него не вошли, отмечают авторы сообщения. При этом цены на алюминий и никель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рекордно выросли.

В течение четырех месяцев ЕС был крупнейшим импортером российского необработанного алюминия, покупая более 78 тыс. тонн в месяц, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ежемесячный импорт российского алюминия в США в марте – июне 2022 года составил в среднем 23 049 тонн, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует агентство. 

По данным отчета крупнейшего порта Европы в Роттердаме, из-за увеличения поставок металлов объем неконтейнерных перевозок вырос почти на 18%. Представитель порта подтвердил Reuters, что партии алюминия и никеля по-прежнему прибывают в порт, поскольку они не подпадают под санкции, но отказался привести какие-либо цифры.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. 

Теги: Россия, США, санкции, импорт, Евросоюз
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