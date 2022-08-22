Восемь из девяти руководителей оборонного гиганта "Ростех" не находятся под санкциями ЕС и партнеров – мониторинг

Исследование опубликовано на сайте экспертной организации StateWatch. Из него следует, что под санкции Европейского союза, Великобритании и Украины не попали восемь из девяти топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех".
Среди них:
Их также нет в санкционных списках Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.
Исследование отмечает, что глава "Ростеха" Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур России, а также давним другом и соратником президента РФ Владимира Путина. История их взаимоотношений началась еще в ГДР, где российские чиновники работали вместе по линии КГБ. Чемезов входит в руководство правящей партии "Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет "Ростех" с даты его создания в 2007 году.
Корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе "АвтоВАЗ", КамАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", концерн "Калашников" и другие, информирует Trap Aggressor.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Ранее Trap Aggressor сообщали, что под санкции США не попали шесть российских олигархов, входящих в рейтинг российского Forbes в 2022 году – это Владимир Лисин, Павел Дуров, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко и Вагит Алекперов. "Хотя большинство этих олигархов призывали прекратить кровопролитие в Украине, их бизнес продолжает платить огромные налоги, которые формируют бюджет РФ, таким образом поддерживая финансово войну против Украины. Все эти олигархи сделали или приумножили свое состояние именно при путинском режиме", – подчеркнули аналитики.