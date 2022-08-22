Восемь из девяти руководителей оборонного гиганта "Ростех" не находятся под санкциями ЕС и партнеров – мониторинг

В "Ростех" входят более 700 компаний, в том числе "АвтоВАЗ", КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника" и концерн "Калашников" Фото: ЕРА

Исследование опубликовано на сайте экспертной организации StateWatch. Из него следует, что под санкции Европейского союза, Великобритании и Украины не попали восемь из девяти топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех".

Среди них:

Игорь Завьялов (заместитель генерального директора, член правления);

Владимир Артяков (заместитель генерального директора);

Дмитрий Леликов (заместитель генерального директора);

Максим Выборных (заместитель генерального директора);

Александр Назаров (заместитель генерального директора);

Николай Волобуев (управляющий директор);

Олег Евтушенко (исполнительный директор);

Наталья Борисова (главный бухгалтер, член правления).

Их также нет в санкционных списках Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.

Исследование отмечает, что глава "Ростеха" Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур России, а также давним другом и соратником президента РФ Владимира Путина. История их взаимоотношений началась еще в ГДР, где российские чиновники работали вместе по линии КГБ. Чемезов входит в руководство правящей партии "Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет "Ростех" с даты его создания в 2007 году.

Корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе "АвтоВАЗ", КамАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", концерн "Калашников" и другие, информирует Trap Aggressor.