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Восемь из девяти руководителей оборонного гиганта "Ростех" не находятся под санкциями ЕС и партнеров – мониторинг

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В "Ростех" входят более 700 компаний, в том числе "АвтоВАЗ", КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника" и концерн "Калашников"
В "Ростех" входят более 700 компаний, в том числе "АвтоВАЗ", КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника" и концерн "Калашников"
Фото: ЕРА

Только США ввели санкции против всех ключевых руководителей лидера российской "оборонки" – корпорации "Ростех", включительно с генеральным директором Сергеем Чемезовым. Об этом говорят результаты исследования группы аналитиков Trap Aggressor, осуществляющей мониторинг ограничений.

Исследование опубликовано на сайте экспертной организации StateWatch. Из него следует, что под санкции Европейского союза, Великобритании и Украины не попали восемь из девяти топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех".

Среди них:

  • Игорь Завьялов (заместитель генерального директора, член правления);
  • Владимир Артяков (заместитель генерального директора);
  • Дмитрий Леликов (заместитель генерального директора);
  • Максим Выборных (заместитель генерального директора);
  • Александр Назаров (заместитель генерального директора);
  • Николай Волобуев (управляющий директор);
  • Олег Евтушенко (исполнительный директор);
  • Наталья Борисова (главный бухгалтер, член правления).

Их также нет в санкционных списках Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии. 

Исследование отмечает, что глава "Ростеха" Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур России, а также давним другом и соратником президента РФ Владимира Путина. История их взаимоотношений началась еще в ГДР, где российские чиновники работали вместе по линии КГБ. Чемезов входит в руководство правящей партии "Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет "Ростех" с даты его создания в 2007 году.

Корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе "АвтоВАЗ", КамАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", концерн "Калашников" и другие, информирует Trap Aggressor.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Ранее Trap Aggressor сообщали, что под санкции США не попали шесть российских олигархов, входящих в рейтинг российского Forbes в 2022 году – это Владимир Лисин, Павел Дуров, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко и Вагит Алекперов. "Хотя большинство этих олигархов призывали прекратить кровопролитие в Украине, их бизнес продолжает платить огромные налоги, которые формируют бюджет РФ, таким образом поддерживая финансово войну против Украины. Все эти олигархи сделали или приумножили свое состояние именно при путинском режиме", – подчеркнули аналитики.

Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, Канада, Япония, Австралия, санкции, Новая Зеландия, Швейцария, война России против Украины, Евросоюз, Ростех, Сергей Чемезов
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