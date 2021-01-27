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ЕС ожидает возвращения лидерства США после избрания президентом Байдена – экс-посол Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что во время президентства Дональда Трампа европейцы, жаловавшиеся на американское лидерство, "просто беснуются, когда американцы уходят от лидерских позиций".

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом США
20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом США
Фото: EPA

Европейский союз ожидает возвращения лидерства США после избрания президентом Джо Байдена. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Трансляция форума велась в YouTube 27 января.

"Что мы увидели во время президентства [Дональда] Трампа? И это было достаточно неожиданно. Это то, что европейцы, которые всегда жалуются на американское лидерство, просто беснуются, когда американцы уходят от лидерских позиций", – отметил Хербст.

По его словам, европейцы ожидают от Байдена лидерства и поддерживают планы, которые он наметил. Хербст читает, что в ЕС будут приветствовать политику утверждения положительной роли США в НАТО и сближение с Евросоюзом.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

Теги: США, Джо Байден, посол США, Дональд Трамп, Джон Хербст
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