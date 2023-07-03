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"Есть глубокий национальный интерес". Конкурент Трампа на выборах президента США призвал дать Украине то, что ей нужно для победы и изгнания оккупантов

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Пенс (справа) 29 июня посетил Украину и провел встречу с Зеленским
Пенс (справа) 29 июня посетил Украину и провел встречу с Зеленским
Фото: president.gov.ua

США должны продолжать оказывать военную помощь Украине для противостояния российской агрессии, потому что если бы РФ смогла оккупировать Украину, то ее президент Владимир Путин в скором времени приказал бы своим войскам пересечь границы стран НАТО. Об этом в интервью CBS, опубликованном 2 июля на сайте телеканала, заявил 48-й вице-президент США Майк Пенс.

По словам политика, в случае вторжения РФ в страну НАТО США должны были бы вступить в конфликт и отправить свои войска.  

"Поэтому я думаю, что у нас здесь есть глубокий национальный интерес… Менее чем за два года благодаря поддержке украинских военных со стороны Америки и союзников и их чрезвычайному мужеству… Россия превратилась из второй сильнейшей армии в мире во вторую сильнейшую армию в Украине", – сказал Пенс.

Политик 29 июня посетил Украину. Пенс стал первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании, проинформировали СМИ.

По мнению Пенса, очень важно, чтобы США "продолжали лидировать", чтобы их союзники "оказывали Украине необходимую поддержку".

"Я получил сообщение, что после очень влажной весны украинские военные уверенно продвигаются вперед в последние несколько недель. Но, честно говоря, [президент США] Джо Байден и его администрация продолжают действовать медленно. Они обещали 33 танка Abrams еще в январе. Сейчас они говорят, что это будет не раньше сентября. Мы все еще медлим с предоставлением им истребителей F-16, и им фактически сказали, что это будет в январе, прежде чем они – США – одобрят предоставление этих самолетов", – подчеркнул Пенс.

Его спросили, поддержал ли бы он передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые просят в Киеве.

"Я думаю, что мы должны предоставить им оружие для отражения российского вторжения, – ответил Пенс. – В интересах свободы, в наших национальных интересах дать им то, что им нужно для победы в этой борьбе и изгнания российских военных из Украины".

Пенс 7 июня публично объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. 63-летний политик, в частности, будет конкурировать со своим бывшим патроном, 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в интервью, которое вышло 30 июня, заявил, что Украине "придется отдать часть территории" РФ, чтобы остановить войну. В ОПУ ответили, что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующим этапам войны.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Контекст:

В общей сложности администрация Байдена выделила более $41,2 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $40,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

О последнем на данный момент пакете военной помощи почти на $500 млн США объявили 27 июня.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, агрессия, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, вице-президент, Майк Пенс, интервью, ATACMS, F-16, Abrams
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