"Есть глубокий национальный интерес". Конкурент Трампа на выборах президента США призвал дать Украине то, что ей нужно для победы и изгнания оккупантов

По словам политика, в случае вторжения РФ в страну НАТО США должны были бы вступить в конфликт и отправить свои войска.

"Поэтому я думаю, что у нас здесь есть глубокий национальный интерес… Менее чем за два года благодаря поддержке украинских военных со стороны Америки и союзников и их чрезвычайному мужеству… Россия превратилась из второй сильнейшей армии в мире во вторую сильнейшую армию в Украине", – сказал Пенс.

Политик 29 июня посетил Украину. Пенс стал первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании, проинформировали СМИ.

По мнению Пенса, очень важно, чтобы США "продолжали лидировать", чтобы их союзники "оказывали Украине необходимую поддержку".

"Я получил сообщение, что после очень влажной весны украинские военные уверенно продвигаются вперед в последние несколько недель. Но, честно говоря, [президент США] Джо Байден и его администрация продолжают действовать медленно. Они обещали 33 танка Abrams еще в январе. Сейчас они говорят, что это будет не раньше сентября. Мы все еще медлим с предоставлением им истребителей F-16, и им фактически сказали, что это будет в январе, прежде чем они – США – одобрят предоставление этих самолетов", – подчеркнул Пенс.

Его спросили, поддержал ли бы он передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые просят в Киеве.

"Я думаю, что мы должны предоставить им оружие для отражения российского вторжения, – ответил Пенс. – В интересах свободы, в наших национальных интересах дать им то, что им нужно для победы в этой борьбе и изгнания российских военных из Украины".

Пенс 7 июня публично объявил о намерении стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. 63-летний политик, в частности, будет конкурировать со своим бывшим патроном, 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в интервью, которое вышло 30 июня, заявил, что Украине "придется отдать часть территории" РФ, чтобы остановить войну. В ОПУ ответили, что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующим этапам войны.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.