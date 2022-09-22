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Эстония рассматривает возможность разработки мобильного приложения на основе "Дії"

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Эстония намерена запустить для своих граждан бета-версию приложения, созданного на основе "Дії"
Эстония намерена запустить для своих граждан бета-версию приложения, созданного на основе "Дії"
Фото: diia.gov.ua

То, что Украина сделала в направлении биометрии и распознавания лица в рамках "Дія ID", поражает. Об этом 21 сентября заявил министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван в интервью "Укринформу".

По его словам, Эстония надеется воспользоваться опытом Украины в направлении биометрии и распознавания лица в будущем, а также рассматривает возможность разработки мобильного приложения на основе украинского приложения "Дія".

Он заявил, что Эстония намерена запустить для своих граждан бета-версию приложения, созданного совместно эстонским и украинским цифровыми правительственными агентствами на основе "Дії". В стране, по словам министра, "Дія" рассматривается на нескольких уровнях: программное обеспечение и варианты его использования, разработка отдельного приложения и внедрение на его платформе новых услуг.

Ярван отметил, что агентства должны рассчитать в ближайшие недели, каким будет процент использования в этом приложении украинского продукта, а сколько будет эстонских наработок. По его словам, чем больше Эстония сможет использовать опыт Украины и избежать дублирования украинской работы, тем лучше.

Кроме того, министр заявил, что в Эстонии надеются быстро реализовать этот проект, поскольку в "Дії" Украина использует сервис обмена данными "Трембита", совместный с X-road, который используется в Эстонии. Поэтому, заявил министр, Эстония хочет применить тот же подход, что и в Украине, для ускорения решения большинства технических вопросов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Эстония не планирует перенимать техническую украинскую инфраструктуру для электронного удостоверения личности, поскольку в Эстонии есть "собственная достаточно зрелая и развитая технология".

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Теги: Украина, Эстония, бизнес, технологии, приложение, приложение Дія, сервис
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