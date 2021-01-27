Евросоюз снова разрешил эксплуатацию Boeing 737 MAX

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза заявило, что уверено в безопасности самолета модели Boeing 737 MAX. Два года назад этим самолетам запретили полеты после аварий из-за ошибки в программном обеспечении.

Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air Фото: EPA

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) одобрило возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX. Об этом говорится на сайте агентства.

EASA потребовало от разработчиков самолета обновить его программное обеспечение, проверить техническое обслуживание, обновить руководство по эксплуатации и обучению экипажа.

"После тщательного анализа, проведенного EASA, мы пришли к выводу, что 737 MAX может безопасно вернуться в строй. Эта оценка проводилась при полной независимости от Boeing или Федерального управления гражданской авиации и без какого-либо экономического или политического давления – мы задавали сложные вопросы, пока не получали ответы, и настаивали на решениях, которые соответствовали бы нашим строгим требованиям безопасности", – сообщил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

Кай также отметил, что агентство провело собственные летные испытания и тесты на симуляторах для проверки безопасности самолета.

"Мы полностью уверены в безопасности самолета, что является предварительным условием для получения нашего разрешения. Но мы продолжим внимательно следить за работой 737 MAX, когда самолет возобновит работу", – добавил глава ведомства.

Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air. Общее число жертв составило 346 человек.

Как выяснило следствие, причиной авиакатастроф была ошибка в программном обеспечении, активировавшая систему улучшения характеристик маневрирования (MCAS) во время взлета, что приводило к утрате контроля над самолетом.

18 ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX, что открыло путь для снятия запрета на полеты в других странах мира. В компании Boeing заявили, что исправили ошибку в ПО.

Свой первый коммерческий рейс после почти двухлетнего запрета Boeing 737 MAX выполнил в начале декабря 2020 года.

В январе этого года министерство юстиции США оштрафовало Boeing более чем на $2,5 млрд в связи с авариями самолетов модели 737 MAX.