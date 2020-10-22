Евросоюз согласовал аграрную реформу, чтобы повысить экологические стандарты

Реформа предполагает, что европейские фермеры должны будут соблюдать высокие экологические стандарты. Каждая страна Евросоюза должна для этого удерживать минимум 20% от своих прямых сельхозвыплат.

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали 21 октября в Люксембурге предложение от Германии о проведении масштабной аграрной реформы, чтобы привести отрасль к высоким экологическим стандартам, сообщает "Немецкая волна".

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер заявила по итогам двухдневных переговоров, что речь идет о "системных изменениях" в этой отрасли.

"Мы демонстрируем, что более амбициозные планы в области экологии и защиты климата идут рука об руку с продовольственной безопасностью и необходимой поддержкой в области доходов для компаний", – подчеркнула Клекнер.

Согласно договоренностям, фермеры должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Мелких сельхозпроизводителей будут контролировать по упрощенной схеме, которая позволит снизить административную нагрузку и обеспечить их "вклад в достижение экологических и климатических целей".

Каждая из стран Евросоюза должна удерживать минимум 20% прямых сельхозвыплат, чтобы фермеры достигли успеха в таких экологических программах. Чтобы не потерять эти средства, если фермеры в подобные программы будут вовлекаться слабо, власти предусмотрели двухлетнюю фазу обучения, отметила Клекнер. На достижение поставленных экологических целей выделят 387 млрд евро в течение предстоящих семи лет.

Немецкие фермеры в этом году не раз выходили на акции протеста, пишет издание. Их причиной послужило то, что многие немецкие агропредприятия, производящие экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства. Митингующие выступали против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требовали широкого общественного обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. Критике подверглось запланированное властями ограничение на использование пестицидов.