Facebook подала в суд на украинца. Его обвинили в краже данных около 180 млн пользователей соцсети

В Facebook сообщили, что Солонченко продал данные на сайте Raid Forums Фото: ЕРА

В иске утверждается, что Солонченко нарушил "общие положения и условия" и "условия платформы", которые запрещают пользователям незаконно использовать ее данные, получать их с помощью автоматизированных средств и отправлять в любой каталог без одобрения соцсети.

Солонченко получил доступ к данным пользователей путем автоматизированного метода для извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов с января 2018-го по сентябрь 2019 года. В Facebook сообщили, что Солонченко продал украденные данные на сайте Raid Forums.

Издание процитировало одно из сообщений, которое, вероятно, принадлежит Солонченко. В нем он указал о наличии "других баз данных, списков потребителей, телефонов и непубличных данных по всему миру".

Business Insider опубликовал скриншот иска, в котором сказано, что Солонченко с января 2018-го по сентябрь 2019-го действовал под ником solomame. В октябре 2020 года он действовал также под псевдонимом barak_obama. Компания предоставила скриншоты, в которых подозреваемый предлагал продать данные 10 млн пользователей или клиентов "ПриватБанка" и 18 млн клиентов "Новой почты".

Facebook просит, чтобы дело Солонченко рассматривал суд присяжных. Компания хочет, чтобы украинцу запретили использовать продукты соцсети или продавать любые полученные от нее данные.