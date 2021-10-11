СБУ заблокировала "армию ботов", которая осуществляла DDoS- и спам-атаки

По данным СБУ, в ходе обысков изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, с помощью "армии ботов" подозреваемый совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.

"Как удалось установить киберспециалистам СБУ, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов, он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, заказчиков он находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с ними производил через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

При этом, по данным следствия, фигурант является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты этой платежной системы, используемые для проведения транзакций.

В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания подозреваемого, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.