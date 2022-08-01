Фейгин: У россиян ничего, кроме бунта, не осталось

Фейгин: Ничего, кроме бунта или какого-то выступления, у них не осталось Фото: Mark Feygin / Facebook

Журналист спросил у Фейгина, начнут ли россияне задавать руководству страны вопросы о целесообразности войны в Украине. По мнению адвоката, у россиян вообще нет этой формы коммуникации – задать вопросы.

"Они могут сразу с бунтом выйти. У них нет возможности озвучить эти вопросы. Просто нет конкретизированных средств для того, чтобы... Просто ничего нет. Там просто все выжжено, все раскатано под ноль. И поэтому ничего, кроме бунта или какого-то выступления, у них не осталось", – уверен он.

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