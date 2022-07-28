Фейгин: Потеря Россией Херсона будет очень серьезным не только военным, но и политическим событием. Это нельзя уже будет объяснить "доброй волей"

Путин (на фото) сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения, отметил Фейгин Фото: EPA

"Военное – очевидно. Но оно приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать и что с этим делать", – сказал он.

Гордон спросил Фейгина, о чем, по его мнению, сейчас думает президент РФ Владимир Путин.

"Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения – значимого, публичного. То есть Херсон, если вдруг пойдут дальше, – это уже значимая история. Это даже не Киев. Я уже говорил, что это вторая стадия и второй вариант, при котором это уже нельзя будет объяснить просто "доброй волей" или чем-то таким. То есть нужно будет выворачиваться как-то более существенно", – ответил блогер.

По словам Фейгина, Путин понимает оперативную ситуацию на фронте.

"Безусловно, его это пугает. И понимание того, что ситуация может перевернуться в августе... То есть если в августе действительно произойдет освобождение Херсона и вообще этого, правобережного, плацдарма, то это самое большое его как бы опасение сейчас. И он будет прилагать усилия именно здесь, я думаю. Я уверен", – подчеркнул юрист и блогер.

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