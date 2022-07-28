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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Потеря Россией Херсона будет очень серьезным не только военным, но и политическим событием. Это нельзя уже будет объяснить "доброй волей"

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Путин (на фото) сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения, отметил Фейгин
Путин (на фото) сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения, отметил Фейгин
Фото: EPA

Потеря РФ временно оккупированного ею Херсона будет очень серьезным политическим событием, не только военным. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Военное – очевидно. Но оно приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать и что с этим делать", – сказал он.

Гордон спросил Фейгина, о чем, по его мнению, сейчас думает президент РФ Владимир Путин.

"Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы ему избежать любого военного поражения – значимого, публичного. То есть Херсон, если вдруг пойдут дальше, – это уже значимая история. Это даже не Киев. Я уже говорил, что это вторая стадия и второй вариант, при котором это уже нельзя будет объяснить просто "доброй волей" или чем-то таким. То есть нужно будет выворачиваться как-то более существенно", – ответил блогер.

По словам Фейгина, Путин понимает оперативную ситуацию на фронте.

"Безусловно, его это пугает. И понимание того, что ситуация может перевернуться в августе... То есть если в августе действительно произойдет освобождение Херсона и вообще этого, правобережного, плацдарма, то это самое большое его как бы опасение сейчас. И он будет прилагать усилия именно здесь, я думаю. Я уверен", – подчеркнул юрист и блогер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем", – заявлял он 19 июня.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, захват, оккупация, Херсонская область, Марк Фейгин, вторжение, война России против Украины, президент, интервью, блогер, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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