Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин отказался от встречи с Байденом. Президент США сказал, что "это неправда"

Байден хотел провести встречу, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях. Во время разговора, который длился 90 минут между двумя лидерами, Си Цзиньпин не принял предложение Байдена и настаивал, чтобы Вашингтон смягчил риторику в отношении Пекина.

В Белом доме считают, что отказ Си Цзиньпина отчасти связан с опасениями из-за эпидемии COVID-19, пояснил один из американских чиновников, знакомый с содержанием беседы. Китайский лидер последний раз посещал Мьянму в начале 2020 года и не выезжал за пределы страны после начала эпидемии, пишет газета.

Другие собеседники издания допустили, что президент Китая не хотел брать на себя обязательства в конкретный момент времени. США разочарованы очевидным отсутствием интереса Си Цзиньпина к встрече с Байденом, добавил один из источников.

Reuters написало, что Байден опроверг эту информацию. Отвечая на вопрос журналистов, разочарован ли он отказом Си Цзиньпина, Байден ответил, что "это неправда".

Однако источник агентства подтвердил, что сообщение Financial Times было точным. Си Цзиньпин, очевидно, намекнул, что в первую очередь нужно улучшить тон и атмосферу отношений, сказал собеседник.