Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне за £90 тыс.

На аукционе продали такую флиску, как Зеленский надевал во время визита Джонсона в Киев в апреле Фото: president.gov.ua

Стартовая цена была почти вдвое меньше – £50 тыс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед аукционом, он назвав стартовую цену слишком мелкой и призвал участников "тратить по-крупному". Также в перед участниками аукциона выступил Зеленский.

Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля – в такой флиске, как была продана на аукционе, Зеленский встретил Джонсона в украинской столице.

Также на аукцион были выставлены экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, который Джонсону подарили в ходе прогулки по столице.