Фонд Виктора Пинчука открыл в британском парламенте выставку Russian War Crimes

Выставку представили британским парламентариям в Лондоне спикер Палаты общин сэр Линдсей Гойл, первая леди Украины Елена Зеленская, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук и исполнительный директор Международной ассоциации юристов доктор Марк Эллис, сообщили в Фонде. Проект рассказывает истории людей и мест, которые стали объектами российской агрессии.

"Выставка Russian War Crimes (Российские военные преступления) проливает свет на зверства, совершенные россиянами с начала их тотальной войны против Украины в феврале этого года. Она фиксирует действия государства, которое не только вторглось в мирную страну, но и активно нацелилось на украинское гражданское население из-за ряда преступных действий, включая изнасилование, похищение, депортацию, казнь и бомбардировку. Выставка включает фотографии со всей Украины, сделанные с начала войны. Тем не менее, она освещает только часть известных преступлений. Выставка возвращает украинцам лица и ставшие статистикой имена", – сказано в сообщении.

Фото: pinchukfund.org

В фонде подчеркнули, что выставка выводит людей из многочисленных статистических данных и предлагает жертвам возможность высказаться и поделиться своей историей.

"Эта выставка показывает реальность, зверства, которые осуществлялись против мирного населения. Изображения на нем шокируют, вызывают тревогу и ужас. Мы сказали "никогда снова" после зверств, совершенных во время Второй мировой войны, а затем снова в Боснии. И вот мы здесь. Несмотря на то, что эти изображения угнетают, важно, чтобы мы как парламентарии занимались этой темой и понимали реальность для Великобритании. Я призываю всех вас посетить выставку, которая продлится до 9 декабря. В конце концов, выставка говорит больше, чем я мог бы когда-нибудь сказать", – отметил спикер Палаты общин Великобритании.

Елена Зеленская поблагодарила присутствующих за то, что они нашли время для участия в мероприятии.

"В Украине зарегистрировано более 40 000 военных преступлений. Это не просто статистика, а реальные люди и места с лицами и именами. Каждый палач на этой войне тоже имеет лицо. Но это люди без двух вещей: у них нет души и нет совести. Я надеюсь, что вы посмотрите на фотографии, и при этом отвлеченное представление о войне в Украине станет реальным. Выставка показывает лишь небольшую часть зверств, которые совершаются против украинцев. Сейчас, когда мы открываем выставку, россияне убивают, насилуют и унижают украинцев. Они будут продолжать убивать безнаказанно, если мы не остановим их. Я была бы очень благодарна всем вам за распространение правды о войне, чтобы мы могли восстановить справедливость", – сказала первая леди Украины.

Глава Офиса президента Украины отметил, что каждый раз при открытии этой выставки он называет все больше преступлений, совершенных российскими военными против Украины.

"На сегодняшний день совершено 46 000 преступлений, разрушены 43 000 домов, убиты 8000 мирных жителей, из которых 450 – дети, 11 000 детей принудительно депортированы из Украины. Но это лишь те преступления, о которых мы знаем, подлинный масштаб трагедий еще не известен. Каждый раз, когда мы освобождаем населенный пункт, мы видим такие ужасные преступления, как изнасилование и убийство молодой девушки или убийство молодого человека, которому отрезали половые органы. За этими преступлениями стоит тот, кто сделал их возможным. Мы должны расследовать одно большое преступление, преступление руководства, преступление людей у власти. Без этого мы не можем восстановить справедливость. Но нет ни одного судебного органа, который может это сделать. С первого дня вторжения мы ищем ответы на эти вопросы, – заявил Ермак. – Мы пришли к нелестному выводу, что никто не будет привлечен к ответственности за агрессивную войну, если не будет создан специальный трибунал. Украина просит международное сообщество созвать этот специальный трибунал. Мы очень надеемся, что пока Украина борется за свое существование, остальной мир создаст этот трибунал, и те, кто отдавал приказы, будут привлечены к ответственности".

Фото: pinchukfund.org

Пинчук рассказал, что впервые выстаку представили в Давосе.

"С 2016 года я участвую в создании Мемориального центра Холокоста Бабий Яр – месте, где 81 год назад немецкие нацистские солдаты за два дня убили более 33 000 украинских евреев. Мы создавали этот мемориал с мечтой о том, чтобы подобные зверства никогда не повторились. С 24 февраля мы снова стали свидетелями многочисленных военных преступлений и поняли, что наша мечта про "никогда снова", к сожалению, не осуществилась. Мы должны громко рассказать нашу историю, чтобы международное сообщество выступило в нашу поддержку. Потому мы создали эту выставку в партнерстве с Офисом президента Украины. Впервые мы представили ее в Русском доме в Давосе (в здании, официально известном как "Русский дом"), а с тех пор представили ее в Брюсселе, а также в Нью-Йорке. Это ужасно, что со времени нашей последней выставки было совершено еще больше ужасающих преступлений. Мы должны показать эти преступления такими, какие они есть, чтобы международное сообщество осознало, что необходимы суровые санкции, и что мы нуждаемся в их поддержке и еще больших поставках оружия. Мы надеемся, что эта выставка поможет показать, от чего мы защищаемся, за что боремся и почему мы должны победить вместе. Искусство — это мощный инструмент, и я знаю, что выставка внесет свой вклад в нашу победу", – сказал меценат.

Исполнительный директор Международной ассоциации юристов подчеркнул, что Россия нарушает территориальную целостность Украины.

"Выставка, демонстрирующая фотографии этих фактов, позволяет нам лучше говорить о том, что сделала Россия. Нельзя недооценивать силу повествования этой истории. Происходит тектоническое смещение в человечестве. Украина – это самая задокументированная война в истории. Больше не нужно показывать судебные цепочки, визуальные доказательства могут говорить сами за себя и гарантируют достоверность. Эти видео и эти фотографии помогут обеспечить справедливость", – заявил Марк Эллис.

Выставка открыта с 29 ноября по 9 декабря по адресу: Portcullis House, 1 Victoria Embankment, London SW1A 2JR.