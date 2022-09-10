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Во Франции просят ЕС вернуть пошлину на украинскую курятину. Говорят, на ней зарабатывает только один производитель

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Экспорт курятины из Украины во Францию во втором квартале вырос на 181%
Экспорт курятины из Украины во Францию во втором квартале вырос на 181%
Фото: ЕРА

Отмена таможенных пошлин Европейского союза на украинские товары привела к скачку импорта мяса птицы, что в основном принесло пользу одной компании, заявили французские птицеводы. Они просят власти не продлевать временное решение, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в июне ЕС отменил ввозную пошлину, чтобы помочь "раздираемой войной стране", а также снял квоты на поставку агропродукции, в частности, лимит на поставку не более 70 тыс. тонн птицы. Срок действия этой меры истекает в июне 2023 года.

Импорт курятины из Украины в ЕС вырос на 54% в годовом исчислении во втором квартале – до примерно 52 тыс. тонн, сообщила французская птицеводческая группа Anvol, прогнозируя общий объем на 2022 год на уровне 180 тыс. тонн

По данным Anvol, импорт курятины во Францию вырос во втором квартале на 181%. Заместитель председателя Anvol Жиль Хюттепен назвал в комментарии Reuters такую ситуацию "обманом". По его словам, французы "готовы помогать украинским фермерам, но мы не хотим помогать только одной компании".

Агентство уточняет, что Хюттепен говорил о компании МХП – крупнейшем в Украине производителе и экспортере мяса птицы "Наша ряба".

В заявлении для Reuters MХП заявила, что рост экспорта в ЕС был связан с войной, которая закрыла компании доступ к традиционным рынкам на Ближнем Востоке и в Африке.

Исполнительный директор Джон Рич отметил, что "очень важно, чтобы МХП и аналогичные стратегически важные компании из Украины оставались в бизнесе, несмотря на чрезвычайные вызовы и разрушительную войну".

Европейская комиссия заявила, что может повторно ввести пошлины, если производители в ЕС столкнутся с серьезными трудностями. Там подтвердили, что Украина уже запросила продление либерализации правил торговли до 2024 года, но решение еще не принято.

Контекст:

4 июня вступил в силу регламент Европейского парламента и Евросовета о временных мерах по либерализации торговли, освобождающих на год украинский экспорт от пошлин. Приостановка распространяется на пошлины для промышленной продукции, систему входных цен для фруктов и овощей, все тарифные квоты для сельскохозяйственной продукции, антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины, глобальные защитные меры в отношении украинских товаров.

"Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке", – подчеркнуло Минэкономики.

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Теги: Франция, экспорт, пошлины, Евросоюз, квоты, курица, Наша Ряба
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