Украина готова пойти на взаимную отмену пошлин на товары из ЕС – торгпред

По мнению Качки, прежде всего нужно отменить пошлины на агропродукцию с ЕС Фото: depositphotos.com

"Чтобы мы могли в дальнейшем говорить о сохранении режима "ноль на ноль" продолжительностью дольше 12 месяцев, мы готовы внедрить такой механизм уже сейчас", – сказал Качка.

Он добавил, что Украина намерена, прежде всего, отменить пошлины на агропродукцию с ЕС.

Торгпред отметил, что видит необходимость защищать украинский рынок от товаров из стран, с которыми нет преференциальных условий торговли.

"Конкуренция, от которой мы хотим защищаться – это Турция, Китай и другие страны, с которыми у нас нет режима преференциальной торговли", – отметил он.

Качка также добавил, что в контексте потенциального кандидатства в ЕС взаимная от мена пошлин – очень правильно и уместно.

"Экономически нам это выгодно. Единственная отрасль, где есть экономический дисбаланс – это мясо свинины, но здесь скорее из-за африканской чумы свиней, а также – сыры. По сырам у нас была дискуссия, стоит ли защищать рынок. С одной стороны, последними годами был рост импорта сыров, преимущественно из Польши, но общая доля импортных сыров не превышает 25%... Однозначных признаков ущерба для украинских сыропроизводителей нет", – пояснил Качка.