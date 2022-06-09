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Украина готова пойти на взаимную отмену пошлин на товары из ЕС – торгпред

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По мнению Качки, прежде всего нужно отменить пошлины на агропродукцию с ЕС
По мнению Качки, прежде всего нужно отменить пошлины на агропродукцию с ЕС
Фото: depositphotos.com

Украина готова отменить пошлины на европейские товары в ответ на аналогичные действия ЕС. Об этом сообщил заместитель министра экономики – торгпред Украины Тарас Качка во время заседания комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, его цитирует "Интерфакс-Украина"

"Чтобы мы могли в дальнейшем говорить о сохранении режима "ноль на ноль" продолжительностью дольше 12 месяцев, мы готовы внедрить такой механизм уже сейчас", – сказал Качка.

Он добавил, что Украина намерена, прежде всего, отменить пошлины на агропродукцию с ЕС.

Торгпред отметил, что видит необходимость защищать украинский рынок от товаров из стран, с которыми нет преференциальных условий торговли.

"Конкуренция, от которой мы хотим защищаться – это Турция, Китай и другие страны, с которыми у нас нет режима преференциальной торговли", – отметил он.

Качка также добавил, что в контексте потенциального кандидатства в ЕС взаимная от мена пошлин – очень правильно и уместно.

"Экономически нам это выгодно. Единственная отрасль, где есть экономический дисбаланс – это мясо свинины, но здесь скорее из-за африканской чумы свиней, а также – сыры. По сырам у нас была дискуссия, стоит ли защищать рынок. С одной стороны, последними годами был рост импорта сыров, преимущественно из Польши, но общая доля импортных сыров не превышает 25%... Однозначных признаков ущерба для украинских сыропроизводителей нет", – пояснил Качка.

Контекст:

Предложение со стороны ЕС отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

19 мая Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт. За проголосовали 515 депутатов, против – 32, 11 воздержались. 24 мая решение одобрил Совет Евросоюза.

Аналогичные решения уже приняли ВеликобританияКанада и США (на импорт стали).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, пошлины, Европейский союз, Европа, торговля, Тарас Качка
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