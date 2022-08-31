Великобритания отменила антидемпинговую пошлину на ввоз украинской стали

Отмена вступит в силу с 31 августа и будет действовать девять месяцев Фото: ЕРА

HRFC используется в машиностроении, электротехнике, строительстве и автомобилестроении. Ранее Кабинет Министров Украины обратился к британским властям с просьбой рассмотреть справедливость обложения ввоза этого вида украинского металла дополнительной пошлиной в размере £50 ($58) за тонну.

В июне управление начало расследование и пришло к выводу, что после полномасштабного вторжения России в Украину условия на мировом рынке изменились и отмена сбора для Украины не нанесет ущерба британским производителям.

Отмена вступит в силу с 31 августа, будет действовать девять месяцев и в случае необходимости может быть продлена, говорится в документе.