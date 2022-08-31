Великобритания отменила антидемпинговую пошлину на ввоз украинской стали

HRFC используется в машиностроении, электротехнике, строительстве и автомобилестроении. Ранее Кабинет Министров Украины обратился к британским властям с просьбой рассмотреть справедливость обложения ввоза этого вида украинского металла дополнительной пошлиной в размере £50 ($58) за тонну.
В июне управление начало расследование и пришло к выводу, что после полномасштабного вторжения России в Украину условия на мировом рынке изменились и отмена сбора для Украины не нанесет ущерба британским производителям.
Отмена вступит в силу с 31 августа, будет действовать девять месяцев и в случае необходимости может быть продлена, говорится в документе.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Предприятия работают на 20% от установленной мощности, часть украинских ГОК приостановила работу. При этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
По данным Государственной таможенной службы, металлургические предприятия Украины по итогам января – июля 2022 года снизили экспорт черных металлов на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 4,44 млн тонн.