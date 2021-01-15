Французская прокуратура подозревает Саркози в "торговле влиянием" за деньги российских олигархов

Финансовая прокуратура проверяет, за что экс-президент Франции Николя Саркози получал деньги от российской страховой компании – только за консультации, что легально, или за потенциально преступную лоббистскую деятельность в пользу российских олигархов.

Национальная финансовая прокуратура Франции проводит предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключенным им контрактом на €3 млн с российской страховой компанией "Ресо-Гарантия". Информацию об этом в прокуратуре подтвердили газете Le Monde.

Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Расследование идет с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.

Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов, отмечает газета.

По данным издания Mediapart, специализирующегося на политических расследованиях, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией "Ресо-Гарантия", контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. Общая стоимость контракта оценивается в €3 млн, в начале 2020 года он получил первую выплату в €500 тыс.

Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.

"Ресо-Гарантия", основанная в 1991 году, является одной из ведущих страховых компаний России. Она специализируется, в частности, на страховании автомобилей и мотоциклов. В 2020 году компания заняла 84-е место в списке 200 крупнейших компаний страны по версии российского Forbes.

В 2007 году французская страховая компания AXA заключила соглашение с акционерами "Ресо-Гарантии" о приобретении 36,7% акций этой компании примерно за €810 млн. По данным Mediapart, AXA является крупным клиентом юридической фирмы Realyze, соучредителем которой в 1987 году был Николя Саркози.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год. Это не единственное расследование против него во Франции.

Так, Саркози обвиняют в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Его судят по статьям о коррупции и злоупотреблении влиянием. Экс-президент не признает вину.

20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

В октябре 2020 года Саркози выдвинули обвинения в создании "преступного сообщества".