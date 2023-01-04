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ФРГ отказалась обсуждать вопрос репараций Варшаве за Вторую мировую войну. Польша заявила, что обращается в ООН

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Польские власти говорили о сумме компенсаций в размере &euro;1,3 трлн
Польские власти говорили о сумме компенсаций в размере €1,3 трлн
Фото: ЕРА

3 января 2023 года МИД Польши получил ответ МИД Германии на польскую ноту о выплате Варшаве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, которую направили в Берлин в октябре 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

"28 декабря 2022 года МИД Германии ответил на ноту МИД Республики Польша от 3 октября 2022 года. Нота была доставлена в МИД Польши 3 января 2023 года. По заявлению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и возмещении военных потерь остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому поводу", – говорится в заявлении от его имени.

Ясина подчеркнул, что правительство Польши "продолжит свои усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах".

В этот же день пресс-секретарь МИД Польши объявил об обращении Варшавы по поводу репараций от Германии к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Кереши.

"Польша обращается в ООН за поддержкой в поисках компенсации за убытки, причиненные немецкой агрессией и оккупацией в 1939–1945 годах. [...] Польша надеется, что правительство Германии соответствующим образом отреагирует на польские требования. ФРГ, являющаяся членом ООН с 1973 года, должна предпринять системные шаги для компенсации потерь, понесенных Польшей со стороны Германии. Мы надеемся начать дискуссию на форуме ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме, которая не была решена с момента окончания войны", – объяснил Ясина.

Контекст:

Во время Второй мировой войны погибло около 6 млн поляков, в том числе 3 млн польских евреев. Столица Польши Варшава к 1945 году была разрушена на 84%, причем промышленная инфраструктура и достопримечательности были уничтожены на 90%, а жилые дома – на 72%, отметил портал Culture.pl. В 1953 году тогдашнее коммунистическое правительство Польши под давлением СССР отказалось от всех требований о репарациях.

В 2019 году в Польше подсчитали, что сумма немецких репараций должна превысить $1 трлн. В 2022 году польские власти уточнили, что она должна составить €1,3 трлн, сообщала "Немецкая волна"

14 сентября Сейм Польши призвал правительство Германии "безоговорочно" принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия Второй мировой войны в Польше.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, МИД, Польша, ООН, Берлин, оккупация, МИД Польши, переговоры, МИД Германии, Варшава, Вторая мировая война, ущерб, финансы, Антониу Гутерриш, репарации, компенсация
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