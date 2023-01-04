ФРГ отказалась обсуждать вопрос репараций Варшаве за Вторую мировую войну. Польша заявила, что обращается в ООН

"28 декабря 2022 года МИД Германии ответил на ноту МИД Республики Польша от 3 октября 2022 года. Нота была доставлена в МИД Польши 3 января 2023 года. По заявлению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и возмещении военных потерь остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому поводу", – говорится в заявлении от его имени.

Ясина подчеркнул, что правительство Польши "продолжит свои усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах".

В этот же день пресс-секретарь МИД Польши объявил об обращении Варшавы по поводу репараций от Германии к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Генеральной Ассамблеи ООН Чабе Кереши.

"Польша обращается в ООН за поддержкой в поисках компенсации за убытки, причиненные немецкой агрессией и оккупацией в 1939–1945 годах. [...] Польша надеется, что правительство Германии соответствующим образом отреагирует на польские требования. ФРГ, являющаяся членом ООН с 1973 года, должна предпринять системные шаги для компенсации потерь, понесенных Польшей со стороны Германии. Мы надеемся начать дискуссию на форуме ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме, которая не была решена с момента окончания войны", – объяснил Ясина.