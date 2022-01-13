Генассамблея лишила права голоса в ООН восемь стран за неуплату взносов

Чтобы вернуть право голоса, странам нужно уплатить минимальный взнос, который для всех разный Фото: depositphotos.com

Лишились права голоса Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа-Новая Гвинея и Вануату.

Гутерриш указал минимальную сумму, которую каждый должен заплатить, чтобы восстановить свой голос. Например, для Ирана это чуть более $18 млн, в то время как Судану необходимо выделить почти $300 тыс., а Венесуэле – около $40 млн.

Каждая из пяти других стран должна внести минимальный платеж в размере менее $75 тыс., чтобы вернуть свой голос, сообщает Deutsche Welle.

В соответствии с Уставом ООН право голоса страны-члена приостанавливается, когда ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие два года.

Если считается, что непогашенная задолженность возникла "из-за условий, не зависящих от члена", собрание может позволить этой стране продолжить голосование. По словам Гутерриша, в 2022 году это относится к Коморским островам, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали.