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Генпрокуратура РФ просит суд сократить срок наказания оппозиционера Котова, выходившего на митинги в поддержку Украины

Российский активист Константин Котов, выходивший с одиночными пикетами в Москве против политических репрессий и войны с Украиной, отбывает четырехлетнее заключение. Его адвокаты выяснили, что надзорное ведомство просит сократить срок до одного года лишения свободы.

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С ноября Котов находится в колонии
С ноября Котов находится в колонии
Фото: Maria Eismont / Facebook

Генеральная прокуратура России предложила кассационному суду уменьшить наказание активисту Константину Котову с четырех лет колонии до одного. Представление надзорного ведомства 3 февраля опубликовала в Facebook его адвокат Мария Эйсмонт.

Согласно документу, Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно; поэтому длительное тюремное заключение "нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости".

https://www.facebook.com/maria.eismont/posts/2880684695304540

Котов – московский оппозиционный активист, многократно выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола в РФ, а также в поддержку украинских политзаключенных. Он выступал против аннексии Крыма, занимался организацией передачи продуктов украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

С марта по август 2019 года полиция неоднократно задерживала Котова на акциях протеста в Москве. В августе его задержали после того, как он вышел на несогласованную акцию протеста у здания администрации президента РФ.

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту по ст. 212¹ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Уголовного кодекса России – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

Правозащитники российского центра "Мемориал" признали Котова политзаключенным.

24 января президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту. Конституционный суд России 27 января постановил направить дело Котова на пересмотр.

Теги: Россия, митинг, пикет, приговор, политзаключенные, активист, Генпрокуратура РФ, Константин Котов
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