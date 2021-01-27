Германия может приостановить международное авиасообщение

Из-за эпидемии коронавируса в Германии хотят ввести более строгие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сократить почти до нуля авиаперелеты в страну.

Власти Германии рассматривают возможность прекращения международных авиаперевозок. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер 26 января, сообщает Deutsche Welle.

Зеехофер подчеркнул, что предлагается ввести более строгие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сократить почти до нуля авиаперелеты в Германию.

Министр также добавил, что такие меры направлены на защиту от распространения новых вариантов коронавируса и они обсуждаются по поручению канцлера Германии Ангелы Меркель. Она выступает против тотального запрета на поездки, однако призывает остановить туризм настолько, насколько это возможно.

Такие заявления раскритиковала немецкая туристическая ассоциация, отметив, что коронавирус уже нанес секторам туризма и деловых поездок огромный ущерб.