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Германия передумала строить в Польше ремонтную базу для танков из Украины – СМИ

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Польша и Германия не договорились о стоимости проекта Handelsblatt
Польша и Германия не договорились о стоимости проекта – Handelsblatt
Фото: ЕРА

Правительство Германии отказалось от создания на территории Польши центра для ремонта танков Leopard, которые были переданы Украине. Об этом со ссылкой на компетентные источники 12 июля пишет Handelsblatt.

По данным издания, причина решения в том, что немцы считают ценовые ожидания поляков "совершенно завышенными".

Об остановке проекта еще не объявлено официально, но это произойдет в ближайшие дни, говорится в статье. Ее авторы отмечают, что Украине очень нужна помощь в ремонте западной техники, которая используется в контрнаступлении сил обороны на оккупированных Россией территориях.

DW в материале "Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard" 11 июля упоминает о разногласиях Варшавы и Берлина на эту тему. По данным издания, первые нуждающиеся в ремонте танки уже прибыли в Польшу.

"Нужно договариваться о том, как будет распределяться прибыль, кто будет оказывать какие технические услуги и какой будет цена за них", – заявил эксперт по вооружениям Дамиан Ратка.

"Полное техническое обслуживание танков Leopard требует от сторон четкого согласования, кто в будущем несет ответственность за поставку каких именно деталей. Польские предприятия, такие, например, как PCO (Przemyslowe Centrum Optyki) и Grupa WB, имеют очень хорошие возможности поставлять запчасти. Таким образом, в этой сфере может возникнуть конкуренция с немецкими фирмами", – говорится в статье.

Контекст:

О том, что министры обороны Украины, Польши и ФРГ – Алексей Резников, Мариуш Блащак и Борис Писториус – 21 апреля на полях контактной группы помощи Украине ("Рамштайн") подписали протокол о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания и сервиса украинских танков Leopard 2, ранее сообщал глава украинского Минобороны.

26 апреля Блащак  в ходе визита на оборонное предприятие Bumar-Labędy в городе Гливице заявил, что сервисный центр по ремонту украинских танков Leopard 2  начнет работу в городе в течение месяца. 

13 июня посол Германии в Польше Томас Баггер заявил, что Германия и Польша находятся на финальной стадии переговоров о создании центра обслуживания и ремонта танков Leopard для Украины. По словам дипломата, переговоры должны были завершиться до саммита НАТО 11–12 июля в Вильнюсе.

Теги: Германия, Польша, танки, военная помощь, война России против Украины, Leopard
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