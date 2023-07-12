Германия передумала строить в Польше ремонтную базу для танков из Украины – СМИ

По данным издания, причина решения в том, что немцы считают ценовые ожидания поляков "совершенно завышенными".

Об остановке проекта еще не объявлено официально, но это произойдет в ближайшие дни, говорится в статье. Ее авторы отмечают, что Украине очень нужна помощь в ремонте западной техники, которая используется в контрнаступлении сил обороны на оккупированных Россией территориях.

DW в материале "Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard" 11 июля упоминает о разногласиях Варшавы и Берлина на эту тему. По данным издания, первые нуждающиеся в ремонте танки уже прибыли в Польшу.

"Нужно договариваться о том, как будет распределяться прибыль, кто будет оказывать какие технические услуги и какой будет цена за них", – заявил эксперт по вооружениям Дамиан Ратка.

"Полное техническое обслуживание танков Leopard требует от сторон четкого согласования, кто в будущем несет ответственность за поставку каких именно деталей. Польские предприятия, такие, например, как PCO (Przemyslowe Centrum Optyki) и Grupa WB, имеют очень хорошие возможности поставлять запчасти. Таким образом, в этой сфере может возникнуть конкуренция с немецкими фирмами", – говорится в статье.