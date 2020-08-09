Германия предоставит €10 млн помощи Бейруту после взрыва

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что правительство Ливана должно признать свою ответственность за взрыв в Бейруте.

Германия направит Ливану €10 млн помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщается на сайте ведомства.

Маас отметил, что правительство Ливана должно признать свою ответственность и действовать прозрачно, должны быть выяснены причины взрыва, после чего население сможет восстановить доверие.

"Как друзья и партнеры мы должны помочь заложить основы сильного государства, которое предлагает своим гражданам демократические права, свободы и возможности для участия", – добавил он.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".