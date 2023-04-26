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Глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном, а Россию – страной-террористом

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Липавский: Россия террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом
Липавский: Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом
Фото: EPA

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова о чешском президенте Петре Павеле назвал российского дипломата клоуном. Об этом Липавский написал 25 апреля в Twitter.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте смехотворны. Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – написал он.

Липавский не уточнял, на какие высказывания Лаврова он так реагировал. Однако недавно глава МИД России заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине.

"Это заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – цитирует Лаврова ТАСС.

Контекст:

Чешский президент Павел 25 апреля в интервью газете Politico заявил, что продолжение войны в Украине отвечает интересам Китая, "потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД России, террористы, МИД Чехии, Петр Павел, Ян Липавский
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