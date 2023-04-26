Глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном, а Россию – страной-террористом

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте смехотворны. Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – написал он.
Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení pat * í p * ed mezinárodní tribunál.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2023
Липавский не уточнял, на какие высказывания Лаврова он так реагировал. Однако недавно глава МИД России заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине.
"Это заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – цитирует Лаврова ТАСС.
Чешский президент Павел 25 апреля в интервью газете Politico заявил, что продолжение войны в Украине отвечает интересам Китая, "потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок".