Глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном, а Россию – страной-террористом

Липавский: Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом Фото: EPA

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте смехотворны. Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – написал он.

Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení pat * í p * ed mezinárodní tribunál. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2023

Липавский не уточнял, на какие высказывания Лаврова он так реагировал. Однако недавно глава МИД России заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине.

"Это заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – цитирует Лаврова ТАСС.