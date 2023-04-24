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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На первом заседании Совбеза ООН под руководством России глава ООН обвинил Москву в международном кризисе, а Лавров назвал новую причину войны

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Лавров (второй слава) призвал Запад "вести себя прилично" и уважать РФ
Лавров (второй слава) призвал Запад "вести себя прилично" и уважать РФ
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил вторжение России в Украину, которое вызвало международный кризис. Его заявление прозвучало 24 апреля на заседании Совета Безопасности, которое транслировалось на сайте ООН.

В апреле РФ временно председательствует в Совбезе. Говоря о политике Москвы, Гутерриш заявил о "беспрецедентных и взаимосвязанных кризисах", к которым она привела.

"Многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН. Напряженность между ведущими державами достигла исторического максимума. Таким образом, есть риски возникновения конфликта в результате неправильных действий или просчетов. Вторжение России в Украину, в нарушение Устава ООН и международного права, причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу, и усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19", – сказал генсек ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России.

Он упомянул о "клубе избранных" за пределами ООН, который принимает принципиальные для мира решения, а потом преподносит их общественности. Кроме того, он обвинил США в "разрушении глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества".

"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – сказал глава российского МИД.

Целью развязанной войны, среди которых  раньше назывались денацификация и демилитаризация Украины, Лавров назвал "необходимость устранения угрозы безопасности, которые создавали страны НАТО непосредственно на границах РФ, и защитить людей, которых лишили прав".

"Мы честно сказали, за что и за кого воюем", – заявил Лавров, не уточнив, о ком идет речь.

Контекст:

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "пощечиной международному сообществу", против временного лидерства в Совбезе выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. США, Великобритания, Франция и еще несколько стран заявили, что понизят уровень представительства на мероприятиях, проводимых Россией в апреле.

5 апреля, уже во время председательствования РФ с Совбезе прошло заседание по теме депортации украинских детей с оккупированных территорий. В итоговой резолюции более 50 стран осудили Россию.

Теги: США, НАТО, Сергей Лавров, МИД России, Совет Безопасности ООН, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Антониу Гутерриш
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