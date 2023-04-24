На первом заседании Совбеза ООН под руководством России глава ООН обвинил Москву в международном кризисе, а Лавров назвал новую причину войны

В апреле РФ временно председательствует в Совбезе. Говоря о политике Москвы, Гутерриш заявил о "беспрецедентных и взаимосвязанных кризисах", к которым она привела.

"Многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН. Напряженность между ведущими державами достигла исторического максимума. Таким образом, есть риски возникновения конфликта в результате неправильных действий или просчетов. Вторжение России в Украину, в нарушение Устава ООН и международного права, причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу, и усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19", – сказал генсек ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который вел заседание, в своем выступлении озвучил пропагандистские нарративы о "коллективном Западе", который заинтересован в войне против России.

Он упомянул о "клубе избранных" за пределами ООН, который принимает принципиальные для мира решения, а потом преподносит их общественности. Кроме того, он обвинил США в "разрушении глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества".



"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – сказал глава российского МИД.

Целью развязанной войны, среди которых раньше назывались денацификация и демилитаризация Украины, Лавров назвал "необходимость устранения угрозы безопасности, которые создавали страны НАТО непосредственно на границах РФ, и защитить людей, которых лишили прав".

"Мы честно сказали, за что и за кого воюем", – заявил Лавров, не уточнив, о ком идет речь.