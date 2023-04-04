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Председательство РФ в Совбезе ООН приведет к потере субъектности организации – Подоляк

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По словам Подоляка, Россия не может ни председательствовать в Совбезе ООН, ни иметь права вето
По словам Подоляка, Россия не может ни председательствовать в Совбезе ООН, ни иметь права вето
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Председательство страны-агрессора России в Совете Безопасности ООН приведет к потере субъектности этой организации. Такое мнение 4 апреля в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Россия не может ни председательствовать в Совбезе ООН, ни иметь права вето, поскольку де-юре РФ "даже не получила членства в организации".

"Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира", – написал Подоляк.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.

The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, членство, Михаил Подоляк
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