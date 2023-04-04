Председательство РФ в Совбезе ООН приведет к потере субъектности организации – Подоляк

По словам Подоляка, Россия не может ни председательствовать в Совбезе ООН, ни иметь права вето Фото: Михаил Подоляк / Facebook

По его словам, Россия не может ни председательствовать в Совбезе ООН, ни иметь права вето, поскольку де-юре РФ "даже не получила членства в организации".

"Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира", – написал Подоляк.

Рф не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето. Ця держава де-юре навіть не набула членства в організації. Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 4, 2023