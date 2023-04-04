Председательство РФ в Совбезе ООН приведет к потере субъектности организации – Подоляк

По его словам, Россия не может ни председательствовать в Совбезе ООН, ни иметь права вето, поскольку де-юре РФ "даже не получила членства в организации".
"Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира", – написал Подоляк.
Рф не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето. Ця держава де-юре навіть не набула членства в організації. Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 4, 2023
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.
The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются.