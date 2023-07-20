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Глава МИД Великобритании призвал не увольнять его с должности. СМИ сообщали, что его могут назначить министром обороны вместо Уоллеса

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Клеверли: Я очень хочу остаться на месте в качестве министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю
Клеверли: Я очень хочу остаться на месте в качестве министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли публично призвал премьер-министра Риши Сунака не увольнять его с этой должности. Об этом он сказал Aspen Security Forum 19 июля, пишет The Guardian.

СМИ отмечает, что комментарий Клеверли является отходом от обычной министерской практики не комментировать кадровые перестановки и "придает дополнительный вес" сообщениям СМИ о том, что Сунак намерен внести большие изменения в свою команду перед выборами в следующем году.

"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно ваш премьер-министр, я очень хочу остаться на месте в качестве министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа. [...] Если меня вытащат в какой-то момент в будущем, вы увидите следы от гвоздей на паркете в моем кабинете", – сказал он.

Контекст:

Днем 15 июля The Times сообщала, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает вариант ухода с занимаемой должности. Позже он сам подтвердил, что не будет претендовать на пост премьер-министра при следующих кадровых перестановках в правительстве, а в будущем намерен уйти из политики.

СМИ писали, что за пост главы Минобороны могут бороться Клеверли и заместитель министра внутренних дел Том Тугендхат.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, кадры, Бен Уоллес, Риши Сунак, Джеймс Клеверли
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