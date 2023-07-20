Глава МИД Великобритании призвал не увольнять его с должности. СМИ сообщали, что его могут назначить министром обороны вместо Уоллеса

Клеверли: Я очень хочу остаться на месте в качестве министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю Фото: EPA

СМИ отмечает, что комментарий Клеверли является отходом от обычной министерской практики не комментировать кадровые перестановки и "придает дополнительный вес" сообщениям СМИ о том, что Сунак намерен внести большие изменения в свою команду перед выборами в следующем году.

"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно ваш премьер-министр, я очень хочу остаться на месте в качестве министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа. [...] Если меня вытащат в какой-то момент в будущем, вы увидите следы от гвоздей на паркете в моем кабинете", – сказал он.