Глава МИД Великобритании призвал не увольнять его с должности. СМИ сообщали, что его могут назначить министром обороны вместо Уоллеса

СМИ отмечает, что комментарий Клеверли является отходом от обычной министерской практики не комментировать кадровые перестановки и "придает дополнительный вес" сообщениям СМИ о том, что Сунак намерен внести большие изменения в свою команду перед выборами в следующем году.
"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно ваш премьер-министр, я очень хочу остаться на месте в качестве министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа. [...] Если меня вытащат в какой-то момент в будущем, вы увидите следы от гвоздей на паркете в моем кабинете", – сказал он.
Днем 15 июля The Times сообщала, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает вариант ухода с занимаемой должности. Позже он сам подтвердил, что не будет претендовать на пост премьер-министра при следующих кадровых перестановках в правительстве, а в будущем намерен уйти из политики.
СМИ писали, что за пост главы Минобороны могут бороться Клеверли и заместитель министра внутренних дел Том Тугендхат.