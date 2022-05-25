Глава ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Гебрейесус был единственным кандидатом.

Избирательный процесс начался еще в апреле прошлого года, когда странам – членам ВОЗ предложили выдвигать кандидатов на пост гендиректора организации. В ходе январской встречи исполнительный совет ВОЗ номинировал на эту должность Гебрейесуса.

Новый срок полномочий начнется 16 августа. Согласно правилам, гендиректор ВОЗ может переизбираться лишь один раз.

Сразу после голосования Гебрейесус поблагодарил в Twitter страны – члены ВОЗ за оказанное ему доверие, а также выразил признательность сотрудникам организации по всему миру.

Humbled & honoured to be elected to serve a 2nd term as @WHO Director-General. I'm deeply grateful for the trust & confidence of Member States. I thank all #healthworkers & my @WHO colleagues around the * . I look forward to continuing our journey together. #ProudToBeWHO #WHA75 pic.twitter.com/1L0GwkRKbc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 24, 2022

По результатам голосования Гебрейесус набрал 155 из 160 голосов. При этом он, как пишет пресс-служба ООН со ссылкой на данные СМИ, не получил поддержки родной Эфиопии.