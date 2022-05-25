ГОРДОН
 
 
МИР

Глава ВОЗ Гебрейесус переизбран на второй срок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый срок полномочий переизбранного главы ВОЗ начнется 16 августа
Новый срок полномочий переизбранного главы ВОЗ начнется 16 августа
Фото: EPA

Страны – члены Всемирной организации здравоохранения в ходе тайного голосования 24 мая переизбрали Тедроса Адханома Гебрейесуса на пост Генерального директора ВОЗ на второй пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус был единственным кандидатом.

Избирательный процесс начался еще в апреле прошлого года, когда странам – членам ВОЗ предложили выдвигать кандидатов на пост гендиректора организации. В ходе январской встречи исполнительный совет ВОЗ номинировал на эту должность Гебрейесуса. 

Новый срок полномочий начнется 16 августа. Согласно правилам, гендиректор ВОЗ может переизбираться лишь один раз.

Сразу после голосования Гебрейесус поблагодарил в Twitter страны – члены ВОЗ за оказанное ему доверие, а также выразил признательность сотрудникам организации по всему миру. 

По результатам голосования Гебрейесус набрал 155 из 160 голосов. При этом он, как пишет пресс-служба ООН со ссылкой на данные СМИ, не получил поддержки родной Эфиопии.

Контекст:

Гебрейесус занял пост главы ВОЗ в 2017 году. До этого, с 2012-го по 2016 год, он был министром иностранных дел Эфиопии, ранее возглавлял министерство здравоохранения страны.

Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 году, ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

Специализированное учреждение ООН состоит из 194 государств-членов, его основная функция – решение международных проблем здравоохранения.

Теги: ООН, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, голосование, Тедрос Адханом Гебрейесус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (45710)
2
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (45266)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (40252)
4
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (33760)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30761)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (24909)
7
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (19381)
8
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18439)
 
 
 
 