Главы МИД стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против Ирана

На кого конкретно будут распространены ограничения, в посте не указывается, однако говорится, что они затронут тех, кто "осуществляет репрессии".
"ЕС резко осуждает жестокое и несоразмерное применение иранскими властями силы по отношению к мирным демонстрантам", – сказано в сообщении.
At today’s #FAC the Ministers adopted a new package of sanctions against #Iran, targeting those driving the repression.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) January 23, 2023
The EU strongly condemns the brutal and disproportionate use of force by the Iranian authorities against peaceful protesters. @TobiasBillstrom pic.twitter.com/cNeXZCTK79
По информации источников Reuters, в документе около 37 пунктов.
С сентября 2022 года в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 22 января, на нынешних протестах погибли 525 человек, 71 из них – дети. Под аресты попали более 19,5 тыс. человек.