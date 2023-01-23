Главы МИД стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против Ирана

Санкции ЕС будут осуществляться против тех, кто "осуществляет репрессии" в Иране Фото: depositphotos.com

На кого конкретно будут распространены ограничения, в посте не указывается, однако говорится, что они затронут тех, кто "осуществляет репрессии".

"ЕС резко осуждает жестокое и несоразмерное применение иранскими властями силы по отношению к мирным демонстрантам", – сказано в сообщении.

At today’s #FAC the Ministers adopted a new package of sanctions against #Iran, targeting those driving the repression.



The EU strongly condemns the brutal and disproportionate use of force by the Iranian authorities against peaceful protesters. @TobiasBillstrom pic.twitter.com/cNeXZCTK79 — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) January 23, 2023

По информации источников Reuters, в документе около 37 пунктов.