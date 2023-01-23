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Главы МИД стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против Ирана

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Санкции ЕС будут осуществляться против тех, кто "осуществляет репрессии" в Иране
Санкции ЕС будут осуществляться против тех, кто "осуществляет репрессии" в Иране
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел стран – членов Европейского союза 23 января на заседании согласовали четвертый пакет санкций против Ирана. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Twitter, посвященной председательству Швеции в Совете ЕС.

На кого конкретно будут распространены ограничения, в посте не указывается, однако говорится, что они затронут тех, кто "осуществляет репрессии".

"ЕС резко осуждает жестокое и несоразмерное применение иранскими властями силы по отношению к мирным демонстрантам", – сказано в сообщении.

По информации источников Reuters, в документе около 37 пунктов. 

Контекст:

С сентября 2022 года в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.

После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.

По данным правозащитников HRANA на 22 января, на нынешних протестах погибли 525 человек, 71 из них – дети. Под аресты попали более 19,5 тыс. человек.

Теги: Иран, МИД, санкции, Швеция, санкции против Ирана, документы, ограничения, заседание, ЕС
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