"Глупость, высосанная из пальца". В канцелярии Дуды опровергли, что уволили чиновника из-за разговора президента Польши с российскими пранкерами

Bzdura wyssana z palca. Zmiana dyrektora @BPM_KPRP planowana od wielu miesi * cy, bo Gillert dosta * inn * propozycj * , a uprosi * em go, * eby zosta * do ko * ca roku. Nast * pca wyznaczony - sprawdzi * em - 2 listopada. Nikt Piotra nie wyrzuca * . To profesjonalny dyplomata i lubiany szef. 1/2 pic.twitter.com/1gE0WVOf7f