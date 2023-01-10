"Глупость, высосанная из пальца". В канцелярии Дуды опровергли, что уволили чиновника из-за разговора президента Польши с российскими пранкерами

"Глупость, высосанная из пальца. Замена планировалась за много месяцев, потому что Гиллерт получил еще одно предложение, и я попросил его остаться до конца года. Преемник назначен – я проверил – 2 ноября [2022 года]. Петра никто не выгонял. Он – профессиональный дипломат и популярный босс", – написал госсекретарь.

Bzdura wyssana z palca. Zmiana dyrektora @BPM_KPRP planowana od wielu miesi * cy, bo Gillert dosta * inn * propozycj * , a uprosi * em go, * eby zosta * do ko * ca roku. Nast * pca wyznaczony - sprawdzi * em - 2 listopada. Nikt Piotra nie wyrzuca * . To profesjonalny dyplomata i lubiany szef. 1/2 pic.twitter.com/1gE0WVOf7f — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 10, 2023

Кумох обратил внимание, что новость о причинах "увольнения" Гиллерта – вторая подобная оплошность одного и того же журналиста за три недели.

"Вот, например, он анонсирует встречу президентов Польши и Украины через два часа после ее окончания. Он не пытался проверить какие-либо "новости" у меня. И Петр [Гиллерт], якобы "уволенный"... участвует в этой встрече", – заметил представитель канцелярии Дуды.

Ten sam autor zalicza ju * drug * podobn * wpadk * w ci * gu trzech tygodni. Tu np. zapowiada spotkanie Prezydentów Polski i Ukrainy dwie godziny po jego zako * czeniu. * adnego „newsa” nie próbowa * u mnie weryfikowa * . A Piotr rzekomo „wyrzucony” … uczestniczy w tym spotkaniu. 2/2 pic.twitter.com/n50apCSaOW — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 10, 2023

До этого польские СМИ распространили информацию, что Гиллерт, который формально отвечал за контакты президента Польши с лидерами других стран, якобы был уволен в связи с пранком, который устроили Дуде Вован и Лексус под видом беседы с Макроном.