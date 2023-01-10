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"Глупость, высосанная из пальца". В канцелярии Дуды опровергли, что уволили чиновника из-за разговора президента Польши с российскими пранкерами

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В канцелярии Дуды утверждают, что ответственный за международные контакты президента Польши чиновник уволился по собственному желанию
В канцелярии Дуды утверждают, что ответственный за международные контакты президента Польши чиновник уволился по собственному желанию
Фото: EPA

Информация об увольнении директора управления международной политики канцелярии президента Польши якобы из-за звонка Анджею Дуде российских пранкеров Вована и Лексуса под видом президента Франции Эммануэля Макрона не соответствует действительности. Об этом госсекретарь – глава бюро международной политики при канцелярии президента Польши Якуб Кумох написал 10 января в Twitter.

"Глупость, высосанная из пальца. Замена планировалась за много месяцев, потому что Гиллерт получил еще одно предложение, и я попросил его остаться до конца года. Преемник назначен – я проверил – 2 ноября [2022 года]. Петра никто не выгонял. Он – профессиональный дипломат и популярный босс", – написал госсекретарь.

Кумох обратил внимание, что новость о причинах "увольнения" Гиллерта – вторая подобная оплошность одного и того же журналиста за три недели.

"Вот, например, он анонсирует встречу президентов Польши и Украины через два часа после ее окончания. Он не пытался проверить какие-либо "новости" у меня. И Петр [Гиллерт], якобы "уволенный"... участвует в этой встрече", – заметил представитель канцелярии Дуды.

До этого польские СМИ распространили информацию, что Гиллерт, который формально отвечал за контакты президента Польши с лидерами других стран, якобы был уволен в связи с пранком, который устроили Дуде Вован и Лексус под видом беседы с Макроном.

Контекст:

Разговор Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом состоялся, по имеющейся информации, 15 ноября, когда во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупантами (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет, в польском селе Переводов, в 5 км от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия, погибло два человека).

Запись разговора якобы с Дудой Вован и Лексус опубликовали 22 ноября. На ней человек с голосом, похожим на голос Дуды, по-английски поясняет собеседнику ситуацию с ракетой и отмечает, что избегает обвинений в адрес РФ. "Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен", – говорит он.

В тот же день в канцелярии Дуды заявили о начале расследования этого инцидента.

Теги: Россия, Польша, Франция, расследование, политика, журналисты, Анджей Дуда, чиновники, пранкер Вован, президент, пранкер Лексус, увольнение, пранк, опровержение, канцелярия, дезинформация, Якуб Кумох
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