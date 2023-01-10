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В Польше уволили сотрудника канцелярии президента из-за разговора Дуды с российскими пранкерами – СМИ

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В канцелярии Дуды сообщали о расследовании инцидента
В канцелярии Дуды сообщали о расследовании инцидента
Фото: ЕРА

В связи с разговором президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами вместо президента Франции Эммануэля Макрона в ноябре 2022 года из канцелярии президента Польши уволили сотрудника, который отвечал за переговоры. Об этом 10 января сообщил RMF24.pl со ссылкой на собственную информацию.

Журналисты утверждают, что должности лишился директор управления международной политики канцелярии Петр Гиллерт.

Именно он формально отвечал за контакты Дуды с лидерами других стран.

Разговор Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом состоялся, по имеющейся информации, 15 ноября, когда во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупантами (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет, в польском селе Переводов, в 5 км от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия, погибло два человека).

Запись разговора якобы с Дудой Вован и Лексус опубликовали 22 ноября. На ней человек с голосом, похожим на голос Дуды, по-английски поясняет собеседнику ситуацию с ракетой и отмечает, что избегает обвинений в адрес РФ. "Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен", – говорит он.

В тот же день в канцелярии Дуды заявили о начале расследования этого инцидента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, расследование, Анджей Дуда, пранкер Вован, президент, пранкер Лексус, увольнение, Эммануэль Макрон, пранк, канцелярия
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