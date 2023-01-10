В Польше уволили сотрудника канцелярии президента из-за разговора Дуды с российскими пранкерами – СМИ

Журналисты утверждают, что должности лишился директор управления международной политики канцелярии Петр Гиллерт.

Именно он формально отвечал за контакты Дуды с лидерами других стран.

Разговор Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом состоялся, по имеющейся информации, 15 ноября, когда во время массированного ракетного обстрела Украины российскими оккупантами (по информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 96 ракет, в польском селе Переводов, в 5 км от границы с Украиной, прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия, погибло два человека).

Запись разговора якобы с Дудой Вован и Лексус опубликовали 22 ноября. На ней человек с голосом, похожим на голос Дуды, по-английски поясняет собеседнику ситуацию с ракетой и отмечает, что избегает обвинений в адрес РФ. "Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен", – говорит он.

В тот же день в канцелярии Дуды заявили о начале расследования этого инцидента.