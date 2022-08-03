Голосование по новому британскому премьеру перенесли из-за угрозы хакерской атаки. Оно пройдет позже и без возможности изменить ответ

По данным издания, конкретной угрозы со стороны враждебного государства или других сторон названо не было. Рекомендации GCHQ были общими и описывали уязвимые стороны процедуры, но партия все равно решила перенести голосование на более поздний срок.
Бюллетени с кодом для голосования члены Консервативной партии получают по почте. Отдав голос, они могут отправить их тем же способом или, впервые в этом году, проголосовать по интернету, объясняет процедуру The Telegraph.
Для электронного голосования предусматривалась возможность изменить ответ после отправки. Именно этот момент GCHQ назвало опасным, посчитав, что хакеры могут взломать коды и изменить большое количество проголосованных бюллетеней.
Консервативная партия приняла решение задержать отправку около 160 тыс. бюллетеней для голосования. По данным газеты, депутатам от партии поручено донести до рядовых членов информацию о том, что они получат бюллетени не позднее 11 августа.
При этом возможности изменить голос при электронном голосовании уже не будет. В соответствии с новой системой уникальный код каждого участника будет деактивирован после того, как он проголосует, а это означает, что изменить это решение позже в гонке будет невозможно.
160 тыс. членов Консервативной партии по всей Великобритании должны прямым голосованием определить кандидатуру нового лидера партии и премьер-министра, который 5 сентября сменит ушедшего в отставку Бориса Джонсона. Главные претенденты – бывший глава британского министерства финансов Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Сунак в 2015-м и 2019 годах побеждал на парламентских выборах в округе Ричмонд (Йоркс) как кандидат от консерваторов. 24 июля 2019 года он был назначен главным секретарем казначейства при формировании правительства Джонсона. 13 февраля 2020 года занял должность канцлера казначейства.
Трасс – опытный политик и член правительства с большим стажем. Начав в 2014 году с должности министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, она впоследствии была министром юстиции, главным секретарем казначейства, министром внешней торговли и председателем Торгового совета Великобритании, министром по делам женщин и равенства. 15 сентября 2021 года назначена министром иностранных дел Великобритании.