Голосование по новому британскому премьеру перенесли из-за угрозы хакерской атаки. Оно пройдет позже и без возможности изменить ответ

По данным издания, конкретной угрозы со стороны враждебного государства или других сторон названо не было. Рекомендации GCHQ были общими и описывали уязвимые стороны процедуры, но партия все равно решила перенести голосование на более поздний срок.

Бюллетени с кодом для голосования члены Консервативной партии получают по почте. Отдав голос, они могут отправить их тем же способом или, впервые в этом году, проголосовать по интернету, объясняет процедуру The Telegraph.

Для электронного голосования предусматривалась возможность изменить ответ после отправки. Именно этот момент GCHQ назвало опасным, посчитав, что хакеры могут взломать коды и изменить большое количество проголосованных бюллетеней.

Консервативная партия приняла решение задержать отправку около 160 тыс. бюллетеней для голосования. По данным газеты, депутатам от партии поручено донести до рядовых членов информацию о том, что они получат бюллетени не позднее 11 августа.

При этом возможности изменить голос при электронном голосовании уже не будет. В соответствии с новой системой уникальный код каждого участника будет деактивирован после того, как он проголосует, а это означает, что изменить это решение позже в гонке будет невозможно.