Госдеп США объявил награду в размере $10 млн за информацию о лидерах хакерской группы Darkside

Группировка Darkside в мае 2021 года совершила атаку на один из крупнейших топливопроводов США Фото: pexels.com

В ведомстве напомнили, что Darkside ответственна за атаку на компанию Colonial Pipeline, управляющую трубопроводом, по которому транспортируется около 45% топлива, используемого на восточном побережье США.

“Предлагая эту награду, Соединенные Штаты демонстрируют приверженность защите жертв программ-вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками“, – подчеркнули в Госдепартаменте.

Еще $5 млн ведомство обещает выплатить за любые данные, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране мира лиц, причастных к группировке.