Госдеп США объявил награду в размере $10 млн за информацию о лидерах хакерской группы Darkside

В ведомстве напомнили, что Darkside ответственна за атаку на компанию Colonial Pipeline, управляющую трубопроводом, по которому транспортируется около 45% топлива, используемого на восточном побережье США.
“Предлагая эту награду, Соединенные Штаты демонстрируют приверженность защите жертв программ-вымогателей по всему миру от эксплуатации киберпреступниками“, – подчеркнули в Госдепартаменте.
Еще $5 млн ведомство обещает выплатить за любые данные, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране мира лиц, причастных к группировке.
Об атаке на Colonial Pipeline стало известно 9 мая. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.
По данным ФБР, хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка Darkside. “Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России”, – заявлял президент США Джо Байден, отметив, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.
По информации Associated Press, Darkside – это группировка профессиональных вымогателей, которая действует с августа 2020 года. По их заявлениям, они не атакуют больницы и дома престарелых, образовательные или правительственные объекты и жертвуют часть своей выручки на благотворительность. Также группировка не атакует страны постсоветского пространства.