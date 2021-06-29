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Госдепартамент не рекомендовал гражданам США ездить в Россию из-за угроз терроризма и произвола спецслужб

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Американские дипломаты с августа прекратят предоставлять в России консульские услуги
Американские дипломаты с августа прекратят предоставлять в России консульские услуги
Фото: golosameriki.com

Гражданам Соединенных Штатов не рекомендуется ездить в Россию из-за угроз террористических актов и преследования сотрудников служб безопасности. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США от 28 июня

"Не путешествуйте в Россию из-за угроз терроризма, преследования сотрудников служб безопасности, ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства", – говорится в сообщении.

Американское ведомство просило пересмотреть возможность поездок граждан США в Россию из-за распространения COVID-19.

Дипломаты особенно подчеркнули опасность посещения Северного Кавказа, включая Чечню и гору Эльбрус из-за угроз терроризма, похищения людей и риска беспорядков.

"Нападения террористов и опасность беспорядков продолжаются по всему региону Северного Кавказа, в том числе в Чечне, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Ставрополе, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Местные банды похищали граждан США и других иностранцев с целью получения выкупа. Поступали достоверные сообщения об арестах, пытках и внесудебных казнях представителей ЛГБТ-сообществ в Чечне, предположительно, осуществленных чеченскими региональными властями", – сказано в предупреждении.

Американцам не рекомендовали путешествовать в оккупированный Россией Крым из-за злоупотреблений местных "властей".

"Международное сообщество не признает аннексию Крыма Россией. В Крыму имеется обширное военное присутствие РФ. Вероятно, Россия предпримет дальнейшие военные действия на полуострове в рамках оккупации этой части Украины. Оккупационные власти продолжают злоупотребления в отношении иностранцев и местного населения, особенно к тем, кто оспаривает их власть на полуострове", – отмечено в заявлении.

Контекст:

Американские дипломаты с августа прекратят предоставлять консульские услуги в России. Посол США в Москве Джон Салливан говорил, что консульские службы США "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Послы обеих стран впоследствии вернулись на Родину.

25 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия начала формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В него, в частности, были включены США.

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти".

Возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии анонсировал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом 16 июня. "Когда конкретно – завтра, послезавтра – вопрос чисто технического характера", – отмечал он.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Теги: Россия, США, Кавказ, Госдепартамент США, похищение, террористы, Эльбрус, Дагестан, Ингушетия, спецслужбы, Кабардино-Балкария
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