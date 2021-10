Грета Тунберг вышла на сцену и спела на гала-концерте. Видео

Вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном она исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up.

В комментарии изданию Тунберг отметила, что выбор песни – "внутренняя шутка", так как именно этот хит активисты часто исполняют во время пятничных встреч и акций.

"Мы хотели преподнести другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, что они так много работали над этим концертом. В конце концов, мы в основном подростки, шутящие друг с другом, а не просто рассерженные дети, как нас часто изображают в СМИ", – сказала Тунберг.

Аftonbladet отмечает, что мать Тунберг, Малена – оперная певица, ее 16-летняя сестра Беата также занимается музыкой и уже выступает в мюзикле, но сама активистка до сих пор на публике не пела.