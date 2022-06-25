Губерман о Путине: Мелкий бес рвется в большие демоны

"Если смотреть на происходящее глазами человека отстраненного и уж, простите меня, высокоинтеллектуального, [...] то ведь что происходит? Мелкий бес рвется в большие демоны. И вот это происходит на наших глазах, потому что его этим подпитали за 20 лет. Поэтому виновато в том, что он сейчас такая страшная фигура, в общем, его окружение", – сказал Губерман.

Он также прочитал стихотворение по этому поводу:

У государственного пульта

Всех заражает вирус культа,

Болезнь исходит от пульта,

Видать, конструкция не та.

"Его "сделали" в очень сильной мере, он ведь не очень далекий, не очень талантливый человек. Он очень средний человек, кроме того – чекист. И из глубинки. Во дворе его очень часто били. Я думаю, что у него была очень несчастная молодость. И вот все это вместе вылилось в то, что этот мелкий, в сущности, бес рвется в большие демоны и ему в этом потакают, потому что ему все время говорят, какой он высокий, великий и – главное – что он может соединить весь опять "русский мир", – считает Губерман.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube