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Губерман о Путине: Мелкий бес рвется в большие демоны

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Губерман назвал Путина (на фото) "страшной фигурой"
Губерман назвал Путина (на фото) "страшной фигурой"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин стал таким, каким он сейчас есть, благодаря своему окружению. Такое мнение российский и израильский поэт Игорь Губерман высказал в интервью основателю интернет-издания& "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Если смотреть на происходящее глазами человека отстраненного и уж, простите меня, высокоинтеллектуального, [...] то ведь что происходит? Мелкий бес рвется в большие демоны. И вот это происходит на наших глазах, потому что его этим подпитали за 20 лет. Поэтому виновато в том, что он сейчас такая страшная фигура, в общем, его окружение", – сказал Губерман.

Он также прочитал стихотворение по этому поводу:

У государственного пульта
Всех заражает вирус культа,
Болезнь исходит от пульта,
Видать, конструкция не та.

"Его "сделали" в очень сильной мере, он ведь не очень далекий, не очень талантливый человек. Он очень средний человек, кроме того – чекист. И из глубинки. Во дворе его очень часто били. Я думаю, что у него была очень несчастная молодость. И вот все это вместе вылилось в то, что этот мелкий, в сущности, бес рвется в большие демоны и ему в этом потакают, потому что ему все время говорят, какой он высокий, великий и – главное – что он может соединить весь опять "русский мир", – считает Губерман.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Губерман, русский мир
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