Губерман о Путине: Мелкий бес рвется в большие демоны

"Если смотреть на происходящее глазами человека отстраненного и уж, простите меня, высокоинтеллектуального, [...] то ведь что происходит? Мелкий бес рвется в большие демоны. И вот это происходит на наших глазах, потому что его этим подпитали за 20 лет. Поэтому виновато в том, что он сейчас такая страшная фигура, в общем, его окружение", – сказал Губерман.
Он также прочитал стихотворение по этому поводу:
У государственного пульта
Всех заражает вирус культа,
Болезнь исходит от пульта,
Видать, конструкция не та.
"Его "сделали" в очень сильной мере, он ведь не очень далекий, не очень талантливый человек. Он очень средний человек, кроме того – чекист. И из глубинки. Во дворе его очень часто били. Я думаю, что у него была очень несчастная молодость. И вот все это вместе вылилось в то, что этот мелкий, в сущности, бес рвется в большие демоны и ему в этом потакают, потому что ему все время говорят, какой он высокий, великий и – главное – что он может соединить весь опять "русский мир", – считает Губерман.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации" Украины.