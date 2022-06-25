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Губерман: Был вкинут ловкий фейк, что Путин болеет. Все подумали: "А вдруг подохнет? Зачем же мы будем тратиться?"

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Периодически появляется информация о болезнях Путина
Периодически появляется информация о болезнях Путина
Фото: ЕРА

Из-за войны против Украины в мире миллионы людей хотят смерти президента России Владимира Путина, но скоро он не помрет. Такое мнение российский и израильский поэт Игорь Губерман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путин ведь не сдохнет, он будет жить еще долго, и, когда российскую армию всю оттеснят к границе России, он объявит, что план выполнен, "все сделано" и все спокойно успокоятся. Он сам ведь не помрет, а его никто не убьет, потому что, хотя сотни миллионов сейчас желают гибели одного человека, [...] при его бережливом к себе отношении, при 60 врачах, которые за ним следят и за ним ездят, и при его собственной чудовищной бдительности, [...] бздительности, он еще долго проживет и с ним ничего не сделают", – сказал Губерман.

Он привел пример из "кино".

"Был в кино очень ловкий фейк насчет того, что он болеет. И сразу все подумали: "А вдруг подохнет, и тогда давайте, зачем же мы будем так тратиться", – объяснил Губерман.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, медицина, здоровье, Кремль, Игорь Губерман, лечение, фейк, болезнь
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