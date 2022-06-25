Губерман: Был вкинут ловкий фейк, что Путин болеет. Все подумали: "А вдруг подохнет? Зачем же мы будем тратиться?"

"Путин ведь не сдохнет, он будет жить еще долго, и, когда российскую армию всю оттеснят к границе России, он объявит, что план выполнен, "все сделано" и все спокойно успокоятся. Он сам ведь не помрет, а его никто не убьет, потому что, хотя сотни миллионов сейчас желают гибели одного человека, [...] при его бережливом к себе отношении, при 60 врачах, которые за ним следят и за ним ездят, и при его собственной чудовищной бдительности, [...] бздительности, он еще долго проживет и с ним ничего не сделают", – сказал Губерман.

Он привел пример из "кино".

"Был в кино очень ловкий фейк насчет того, что он болеет. И сразу все подумали: "А вдруг подохнет, и тогда давайте, зачем же мы будем так тратиться", – объяснил Губерман.

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