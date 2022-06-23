Арестович: У Путина рак костей. Но умирать от него он может еще парочку лет

Арестович сказал, что владеет такой же информацией, которая ранее появлялась в СМИ, – у Путина онкологическое заболевание.
"Я знаю точно с 2020 года, что у него действительно рак, вроде как саркома. Это рак костей, кто не знает. И у него еще есть ряд серьезных проблем с позвоночником и другими органами. Это как минимум", – рассказал Арестович.
При этом он подчеркнул, что здоровьем Путина занимаются лучшие врачи России и не только.
"Проблема в том, что на этого человека работает вся кремлевская медицина. И не только кремлевская. Не ограниченная в деньгах. Умирая от рака, он может умирать еще парочку лет", – отметил Арестович.
Он обратил внимание на то, кто может прийти к власти в России после Путина.
"В России всегда важна верность конкретному царю. Конкретному. Не секрет, что Путина поддерживает значительное число российского населения. Персонально Путина. И когда он умрет, произойдет очень важная вещь. Мы сценарно рассматриваем какие вещи? Победили ультрафашисты, коллективный [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев, который говорит, что Путин слишком мягкий – надо еще жестче. Или победили либералы, выиграли у дискредитированных силовиков, коллективный [первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей] Кириенко, и решили обратно вернуться, в семью народов, в мировое разделение труда", – сказал Арестович.
Он отметил, что привел в качестве примера Кириенко условно, вместо него можно назвать, к примеру, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа или олигархов, "которые хотят вернуться в цепочку разделения труда".
"Я думаю, что победит некий симбиоз. Но здесь очень важно другое: когда Путин вдруг умрет, Запад получит отличный карт-бланш. На нем будет написано следующее: "А чего с ним договариваться? Российский народ поддерживает или нет этого вашего нового?" – считает Арестович. – Что для российского населения какой-нибудь Патрушев или какой-нибудь Кириенко? Он только выглядит в документах и аналитических отчетах вроде как вероятный преемник. Для мужика из Сибири: "Путин – понятно. Со стерхом летал. А ты кто?" И лидер, который вроде как даже легальный, но не легитимный, не может себе позволить крайние решения, такие как продолжение войны. Потому что он не имеет легитимации, пока он завоюет доверие у народа российского, а это годы".
Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.