Арестович: У Путина рак костей. Но умирать от него он может еще парочку лет

В последние годы в СМИ появилось много публикаций, что у Путина проблемы со здоровьем Фото: EPA

Арестович сказал, что владеет такой же информацией, которая ранее появлялась в СМИ, – у Путина онкологическое заболевание.

"Я знаю точно с 2020 года, что у него действительно рак, вроде как саркома. Это рак костей, кто не знает. И у него еще есть ряд серьезных проблем с позвоночником и другими органами. Это как минимум", – рассказал Арестович.

При этом он подчеркнул, что здоровьем Путина занимаются лучшие врачи России и не только.

"Проблема в том, что на этого человека работает вся кремлевская медицина. И не только кремлевская. Не ограниченная в деньгах. Умирая от рака, он может умирать еще парочку лет", – отметил Арестович.

Он обратил внимание на то, кто может прийти к власти в России после Путина.

"В России всегда важна верность конкретному царю. Конкретному. Не секрет, что Путина поддерживает значительное число российского населения. Персонально Путина. И когда он умрет, произойдет очень важная вещь. Мы сценарно рассматриваем какие вещи? Победили ультрафашисты, коллективный [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев, который говорит, что Путин слишком мягкий – надо еще жестче. Или победили либералы, выиграли у дискредитированных силовиков, коллективный [первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей] Кириенко, и решили обратно вернуться, в семью народов, в мировое разделение труда", – сказал Арестович.

Он отметил, что привел в качестве примера Кириенко условно, вместо него можно назвать, к примеру, председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа или олигархов, "которые хотят вернуться в цепочку разделения труда".

"Я думаю, что победит некий симбиоз. Но здесь очень важно другое: когда Путин вдруг умрет, Запад получит отличный карт-бланш. На нем будет написано следующее: "А чего с ним договариваться? Российский народ поддерживает или нет этого вашего нового?" – считает Арестович. – Что для российского населения какой-нибудь Патрушев или какой-нибудь Кириенко? Он только выглядит в документах и аналитических отчетах вроде как вероятный преемник. Для мужика из Сибири: "Путин – понятно. Со стерхом летал. А ты кто?" И лидер, который вроде как даже легальный, но не легитимный, не может себе позволить крайние решения, такие как продолжение войны. Потому что он не имеет легитимации, пока он завоюет доверие у народа российского, а это годы".

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

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