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H&M закрыл в России половину магазинов. К концу года торговую сеть в РФ планируется свернуть полностью

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К началу октября были закрыты 42 магазина H&amp;M в 23 российских городах
К началу октября были закрыты 42 магазина H&M в 23 российских городах
Фото: depositphotos.com

Шведский бренд одежды H&M закрыл в России половину магазинов. К концу года торговую сеть в РФ планируется свернуть полностью, сообщила 3 ноября "Медуза".

H&M прекратил поставки товаров в Россию из-за вторжения российской армии в Украину. 18 июля ретейлер объявил об уходе из России. Поэтапное закрытие магазинов началось в сентябре – к началу октября были закрыты 42 магазина в 23 российских городах.

К концу октября H&M закрыл магазины в Сибири и на Дальнем Востоке, где у бренда было около 20 точек: в Омске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других городах.

Контекст:

После 24 февраля из страны-агрессора России стали уходить международные компании. В частности, многие люксовые бренды закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, на 19 октября из РФ уже ушли более 1200 компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, бизнес, война России против Украины, H&M, одежда
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