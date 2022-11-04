К началу октября были закрыты 42 магазина H&M в 23 российских городах Фото: depositphotos.com

H&M прекратил поставки товаров в Россию из-за вторжения российской армии в Украину. 18 июля ретейлер объявил об уходе из России. Поэтапное закрытие магазинов началось в сентябре – к началу октября были закрыты 42 магазина в 23 российских городах.

К концу октября H&M закрыл магазины в Сибири и на Дальнем Востоке, где у бренда было около 20 точек: в Омске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других городах.