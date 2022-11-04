H&M прекратил поставки товаров в Россию из-за вторжения российской армии в Украину. 18 июля ретейлер объявил об уходе из России. Поэтапное закрытие магазинов началось в сентябре – к началу октября были закрыты 42 магазина в 23 российских городах.
К концу октября H&M закрыл магазины в Сибири и на Дальнем Востоке, где у бренда было около 20 точек: в Омске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других городах.
После 24 февраля из страны-агрессора России стали уходить международные компании. В частности, многие люксовые бренды закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, на 19 октября из РФ уже ушли более 1200 компаний.