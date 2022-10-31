Компания Gap продолжала отправлять товар в Россию, несмотря на заявление о прекращении поставок – Reuters

В документах говорится, что с 11 марта по 16 июля франчайзи компании в Москве получил 1585 партий одежды, стоимость которых составила $5,2 млн. Более трех четвертей поставок были от лондонского подразделения компании – Gap Europe Ltd.
Агентство получило данные таможни от нескольких коммерческих поставщиков данных о торговле. В них предоставлена подробная информация, включая поставщиков, импортеров, описания продуктов и заявленную стоимость, охватывающая период до 30 сентября.
В компании ответили на запрос Reuters 19 октября, что в марте прекратили и с тех пор не возобновляли поставки в РФ. Позже после предоставления данных о поставках компания признала, что продолжала содействовать поставкам до апреля. В Gap заявили 28 октября, что заказы принимаются за несколько месяцев и франчайзинговый партнер забрал последний заказ в апреле.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета по состоянию на август, из РФ ушли более 1000 компаний.
Среди прочих о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard, ретейлеры IKEA и Jysk. Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.
Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, регулярно расширялся.