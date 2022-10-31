Компания Gap продолжала отправлять товар в Россию, несмотря на заявление о прекращении поставок – Reuters

В документах говорится, что с 11 марта по 16 июля франчайзи компании в Москве получил 1585 партий одежды, стоимость которых составила $5,2 млн. Более трех четвертей поставок были от лондонского подразделения компании – Gap Europe Ltd.

Агентство получило данные таможни от нескольких коммерческих поставщиков данных о торговле. В них предоставлена подробная информация, включая поставщиков, импортеров, описания продуктов и заявленную стоимость, охватывающая период до 30 сентября.

В компании ответили на запрос Reuters 19 октября, что в марте прекратили и с тех пор не возобновляли поставки в РФ. Позже после предоставления данных о поставках компания признала, что продолжала содействовать поставкам до апреля. В Gap заявили 28 октября, что заказы принимаются за несколько месяцев и франчайзинговый партнер забрал последний заказ в апреле.