Hyundai остановила завод в Южной Корее из-за вспышки COVID-19

Автомобильная компания Hyundai Motor сообщила об остановке работы одного из своих заводов в южнокорейском городе Асан из-за того, что у одного из рабочих выявили COVID-19.

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor 11 января приостановила работу одного из своих заводов в городе Асан во избежание распространения коронавируса среди работников. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.

В Hyundai Motor сообщили, что перерыв в работе начался с 6.45 и продлится до 15.30 по местному времени. Представитель компании рассказал, что COVID-19 выявили у одного из сотрудников.

Завод производит седаны Hyundai Sonata и Grandeur. Hyundai Motor в прошлом месяце на две недели (до 6 января этого года) приостанавливала работу завода в Асане из-за слабого спроса на седан Sonata, сообщило агентство.

Компания приостановила работу своего завода в городе Чонджу с 4-го по 8 января из-за падения спроса на автобусы и грузовики. Завод начал работать сегодня, 11 января. За прошлый год Hyundai продала 3,74 млн автомобилей, на 15% меньше, чем годом ранее.

Hyundai Motor имеет семь заводов в Южной Корее, а также 10 предприятий за рубежом: четыре в Китае и по одному в США, Чехии, Турции, России, Индии и Бразилии.